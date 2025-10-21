ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن في قضية التمويل الليبي

جدد الرئيس الفرنسي السابق تأكيده بأنه "بريء وذلك في منشورات عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، قبل إيداعه في سجن "لاسانتيه" في زنزانة انفرادية.

ساركوزي قبل دخوله إلى السجن: "الحقيقة ستنتصر" (Getty Images)

بدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الثلاثاء، قضاء حكم بالسجن، بعد أيام قليلة من لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحكم على ساركوزي بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وسيصبح ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، أول رئيس فرنسي سابق يسجن منذ المارشال فيليب بيتان.

وجدد الرئيس الفرنسي السابق تأكيده بأنه "بريء وذلك في منشورات عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، قبل إيداعه في سجن "لاسانتيه" في زنزانة انفرادية.

وقال ساركوزي قبل دخوله إلى السجن "الحقيقة ستنتصر"، لكن "الثمن المطلوب كان ساحقا".

ويودع ساركوزي إلى سجن الثلاثاء في باريس لقضاء عقوبته، في أول حدث من نوعه بدول الاتحاد الأوروبي، بعد حوالي شهر على صدور حكم بحبسه خمس سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.

وقد أثار القضاة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمرا بإيداع الرئيس السابق السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ "التآمر الجنائي"، بدون انتظار محاكمة الاستئناف التي من المقرر أن تعقد قبل الصيف.

ويحتجز ساركوزي بمفرده في زنزانته لضمان سلامته. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيوضع في الحبس الانفرادي أم في القسم المخصص للأشخاص المعرضين للخطر، والملقب بـ"جناح كبار الشخصيات".

ولم تجب وزارة العدل وإدارة سجن "باريس-لا سانتيه" على أسئلة حول هذا الموضوع.

وخصص لساركوزي زنزانة بمساحة تتراوح بين 9 و12 مترا مربعا، تضم هاتفا أرضيا وجهاز تلفزيون، مقابل رسوم شهرية قدرها 14 يورو.