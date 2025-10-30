الرئيسان الأميركي والصيني يجتمعان في كوريا الجنوبية سعيا لاتفاق ينهي الحرب التجارية

تشمل القضايا المطروحة خفض الرسوم الجمركية بنسبة 20% على السلع الصينية المرتبطة بالفنتانيل، واستئناف الصين شراء فول الصويا الأميركي، وموضوع الضوابط الصينية على تصدير المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات الإلكترونية المتقدمة.

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ محادثات في كوريا الجنوبية، الخميس، بهدف التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتأتي هذه المحادثات بعد إعلان ترامب الأخير عن استئناف الولايات المتحدة للتجارب النووية، ما أضاف بعدًا جديدًا للمباحثات.

وأشاد ترامب بقدرات شي التفاوضية ووصفه بأنه "مفاوض قوي للغاية"، مضيفا أن بلديهما تتمتع دائمًا بعلاقة رائعة.

من جانبه، شدد الرئيس الصيني على ضرورة أن يسعى البلدان لأن يكونا "شريكين وصديقين"، مؤكدا على المسؤولية المشتركة للدولتين العظميين في خدمة بلديهما والعالم.

وشارك في الاجتماع مسؤولون أميركيون بارزون منهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هاورد لوتنيك، بينما يمثل الجانب الصيني وزير الخارجية وانغ يي ووزير التجارة وانغ وينتاو ونائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ.

وتأتي المحادثات بعد توسيع نطاقها بسبب تصريحات ترامب بشأن استئناف اختبار الأسلحة النووية الأميركية، ردا على تجربة موسكو مؤخرا لطائرة مسيرة تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأكد ترامب على تفوق الولايات المتحدة في الترسانة النووية، متوقعا تساوي روسيا والصين خلال خمس سنوات.

وتشمل القضايا المطروحة خفض الرسوم الجمركية بنسبة 20% على السلع الصينية المرتبطة بالفنتانيل، واستئناف الصين شراء فول الصويا الأميركي، وموضوع الضوابط الصينية على تصدير المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات الإلكترونية المتقدمة.

وتعكس المحادثات التمهيدية بين الطرفين، التي اعتبرها ترامب مثمرة، إمكانية تحقيق نتائج إيجابية، رغم تحفظ الجانب الصيني الذي وصف اللقاء بأنه فرصة لإجراء "محادثات معمقة حول القضايا الرئيسية".

وعقد الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في غيونغجو، وهي آخر محطة في الجولة الآسيوية التي قام بها ترامب، والتي شهدت تبادل الهدايا والثناء بينه وبين قادة المنطقة.

وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى استمرار التعاون العسكري مع كوريا الجنوبية وإمكانية لقاء جديد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في المستقبل، فيما تبقى قضية تايوان من المواضيع المحتملة للنقاش، دون أن يحدد ترامب موقفه تجاهها.

ترامب وشي يتفقان على التعاون حول أوكرانيا وتخفيض الرسوم الجمركية على الصين

وأعلن ترامب أن محادثاته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية أسفرت عن اتفاق للعمل معًا بشأن الأزمة في أوكرانيا. وقال ترامب من على متن الطائرة الرئاسية للصحافيين: "كانت أوكرانيا محل اهتمام كبير. تحدثنا عنها مطولًا، وسنعمل معًا لنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق شيء ما".

وفي خطوة اقتصادية مهمة، وافق ترامب على خفض الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين بسبب أزمة الفنتانيل إلى 10%. وأشار إلى أن النزاع التجاري بين البلدين "تمت تسويته"، مؤكدًا على التوصل إلى تفاهم مشترك بعد المحادثات مع نظيره الصيني.

وقال الرئيس الصيني لنظيره الأميركي إنه رغم أن بلديهما لا يتفقان دائما وجهات النظر، يجب أن يسعيا لأن يكونا "شريكين وصديقين".

وقال شي خلال المحادثات في بوسان في كوريا الجنوبية "يمكن الصين والولايات المتحدة أن تتحملا المسؤولية بشكل مشترك كدولتين عظميين وأن تعملا معا لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لصالح بلدينا والعالم".

