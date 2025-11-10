لاريجاني: مواقف الغرب دفعت التعاون مع إيران إلى حافة الأزمة

خلال محاضرة ألقاها في العاصمة طهران، اليوم الإثنين، ذكر لاريجاني أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، لا يعارض إقامة علاقات اقتصادية مع الدول الغربية، لكنه يخشى من أن يؤدي ذلك إلى تدخل في قضايا تمس السيادة، مثل مدى الصواريخ الإيرانية.

قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن المواقف السياسية والأمنية للغرب هي التي دفعت التعاون بين الجانبين إلى حافة الأزمة، مؤكدًا أن قادة إيران لم يُظهروا أي عداء تجاه الغرب على الإطلاق.

وخلال محاضرة ألقاها في العاصمة طهران، اليوم الإثنين، ذكر لاريجاني أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، لا يعارض إقامة علاقات اقتصادية مع الدول الغربية، لكنه يخشى من أن يؤدي ذلك إلى تدخل في قضايا تمس السيادة، مثل مدى الصواريخ الإيرانية أو القدرات النووية، لأسباب اقتصادية.

وأشار إلى أن قادة الولايات المتحدة، يعتقدون أن "السلام لا يتحقق إلا من خلال القوة".

وعدّ أن هذا الشعار يوضح كيف تنظر طهران إلى علاقتها مع الغرب.

وترزح طهران المتهمة من قبل واشنطن والغرب بالسعي لصنع أسلحة نووية، تحت وطأة عقوبات دولية منذ سنوات، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي.

وفي منتصف حزيران/ يونيو، شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على إيران، حيث انضمت إليها الولايات المتحدة لفترة وجيزة لضرب المواقع النووية الإيرانية.

ودفعت الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما، بإيران إلى الرد بضربات صاروخية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى تعطيل المحادثات النووية بين طهران وواشنطن التي كانت قد بدأت في نيسان/ أبريل.