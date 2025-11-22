إيطاليا.. احتجاج ضد فريق إسرائيلي في كرة السلة

رفع المحتجون لافتات كتب عليها "أشهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"، مطالبين بمنعها من المشاركة في الفعاليات الرياضية بسبب ارتكابها "إبادة جماعية" في غزة.

شهدت مدينة بولونيا الإيطالية احتجاجات قبل مباراة فريق فيرتوس بولونيا ضد مكابي تل أبيب ضمن الجولة الـ12 من الدوري الأوروبي لكرة السلة (يورو ليغ).

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن آلاف المحتجين تجمعوا في ساحة "ماجيوري" وسط المدينة، قبل المباراة مساء أمس الجمعة، للتعبير عن رفضهم لمشاركة الفرق الإسرائيلية في المنافسات الرياضية الدولية.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "أشهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"، مطالبين بمنعها من المشاركة في الفعاليات الرياضية بسبب ارتكابها "إبادة جماعية ضد الفلسطينيين" في غزة، كما رددوا هتافات "الحرية لفلسطين".

(منصات التواصل)

ووقع اشتباك بين بعض المحتجين وقوات الأمن، خلال المظاهرة، حيث استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين، فيما أقام بعض المتظاهرين حواجز باستخدام صناديق القمامة وردّوا بإشعال المشاعل.

وكانت إيطاليا شهدت احتجاجات مماثلة الخميس، قبل مباراة أولمبيا ميلانو ضد فريق هابوعيل الإسرائيلي ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة في مدينة ميلانو.