جوهانسبرج.. انطلاق قمة العشرين بظلال مقاطعة واشنطن

مضيف القمة، رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، جعل التركيز خلال فعالياتها على موضوعات التضامن والمساواة والاستدامة.

تبدأ اليوم السبت قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة التي تستمر يومين في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والتي يخيم عليها غياب العديد من زعماء العالم، فضلاً عن نقاش حاد حول الخطة الأميركية للسلام في أوكرانيا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، من بين الزعماء الذين ألغوا أيضًا مشاركتهم في قمة مجموعة العشرين التي تعقد لأول مرة في القارة الأفريقية. كما لن يحضر رئيسا الأرجنتين والمكسيك.

وتقاطع إدارة ترامب المحادثات بالكامل لأنها تتهم حكومة جنوب أفريقيا بالقمع الشديد للمزارعين البيض. وترفض جنوب أفريقيا هذه الاتهامات باعتبار أن لا أساس لها.

وجعل مضيف القمة، رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، التركيز خلال فعالياتها على موضوعات التضامن والمساواة والاستدامة.

وتشمل أكبر أولوياته تخفيف عبء الديون عن الدول الناشئة والنامية والتحول العادل في مجال الطاقة والاستخدام العادل والنظيف للمعادن النادرة والتقاسم العادل للأعباء في حماية المناخ والأمن الغذائي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الجمعة، أعضاء مجموعة العشرين إلى "استخدام نفوذهم وأصواتهم لإنهاء الصراعات التي تسبب الكثير من الموت والدمار وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء العالم".