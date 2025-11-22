روبيو وويتكوف في جنيف الأحد لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

تنظر كييف بريبة إلى هذه الوثيقة المؤلفة من 28 بندا إذ تتضمن مطالب رئيسية لروسيا، أبرزها تنازل كييف عن أراض لصالح موسكو وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

يصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يرافقه الموفد الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف الأحد إلى جنيف لمناقشة خطة دونالد ترامب مع الأوكرانيين، وفق ما أكد مسؤول أميركي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح المسؤول أيضا أن وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول الذي استقبله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الخميس، وصل السبت إلى المدينة السويسرية.

وتابع "سنعقد مساء (السبت) اجتماعا تمهيديا غير رسمي خلال عشاء" بين الأميركيين والأوكرانيين.

ومن المتوقع أن يصل مسؤولون أوروبيون الأحد إلى سويسرا لمناقشة هذه الخطة، لكن أي تفاصيل لم ترشح حتى الآن بشأن صيغة المناقشات.

تنظر كييف بريبة إلى هذه الوثيقة المؤلفة من 28 بندا إذ تتضمن مطالب رئيسية لروسيا، أبرزها تنازل كييف عن أراض لصالح موسكو وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

وتنص الخطة المقترحة أيضا على ضمانات أمنية من واشنطن وحلفائها الأوروبيين لكييف تعادل تلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي في حال وقوع هجوم في المستقبل.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، الخطة الأميركية لإنهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ نحو أربع سنوات، في حين رحب بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهددا بمواصلة الغزو.

وقال زيلينسكي في كلمة بالفيديو إلى الأمة إن المقترحات الأميركية تُنذر "بحياة بلا حرية، بلا كرامة، بلا عدالة". وتابع "سأُقدّم الحجج، وسأُقنع، وسأقترح البدائل"، مشددا "لن أخون أبدا (...) قسَم الولاء لأوكرانيا".

وأصدر زيلينسكي مرسوما يقضي بتشكيل الوفد المُكلّف المشاركة في المحادثات مع واشنطن. ويقود هذا الوفد مدير مكتبه أندريه يرماك، ويضم رئيس مجلس الأمن الأوكراني رستم عمروف ورؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ما يعطي الوفد طابعا عسكريا خصوصا.

حدّد ترامب مهلة لزيلينسكي لإعطاء ردّه على الخطة المقترحة تنتهي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، يوم عيد الشكر.

وقال الرئيس الأميركي عن الخطة "من الأفضل أن تعجبه، وإذا لم تعجبه، فكما تعلمون، سيتعين عليهم مواصلة القتال".

من جهته، اعتبر بوتين أن الخطة الأميركية يمكن أن "تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية" للنزاع الذي بدأ عام 2022. وقال إنه مستعد "لمناقشة معمّقة لكل تفاصيل" النص الذي أعدته واشنطن.

وفي حال رفضت كييف الخطة، هدّد الرئيس الروسي بالاستيلاء على مزيد من الأراضي الأوكرانية.

وقال زعماء دول أوروبية رئيسية، بالإضافة إلى كندا واليابان، في بيان مشترك على هامش قمة العشرين إنهم "يرحبون بالجهود الأميركية المتواصلة لإحلال السلام في أوكرانيا"، مضيفين أن الخطة "تتضمن عناصر مهمة" لتحقيق هذا الهدف.

لكنهم اعتبروا أن الخطة الأميركية "تشكل أساسا سيتطلب مزيدا من العمل"، وأبدوا خشية من أن "تجعل أوكرانيا عرضة لهجمات مستقبلية".