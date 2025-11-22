فانس: أوهام النصر لا تنهي الحرب الروسية الأوكرانية

"يروّجون أوهامًا عن إمكانية تحقيق النصر عبر المزيد من الأموال والأسلحة والعقوبات والسلام لن يصنعه سياسيون فاشلون يعيشون في عالم من الخيال".

انتقد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، رافضي خطة السلام التي أعدّها الرئيس، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، معتبرًا أنهم إما أساؤوا فهمها أو لديهم تصورات خاطئة عن الواقع، مضيفًا أن الاعتقاد بإمكان تحقيق النصر عبر المزيد من الأموال والأسلحة والعقوبات "وهم" وأن السلام لن يجلبه "السياسيون الفاشلون الذين يعيشون في عالم من الخيال".

وأوضح فانس في تدوينة على منصة "إكس"، السبت، أن أي خطة سلام يجب أن توقف الخسائر البشرية مع الحفاظ على سيادة أوكرانيا، وأن تكون مقبولة من كلٍ من روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى ضرورة تقليل احتمال اندلاع الحرب مجددًا.

وكان المكتب الرئاسي الأوكراني قد أعلن، الخميس، أن الولايات المتحدة أرسلت للرئيس، فولوديمير زيلينسكي، مسودة خطة تهدف إلى تعزيز العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وأنه عقد اجتماعًا مع مسؤولين أوكرانيين لدراسة المقترح، على أن يلتقي ترامب خلال الأيام المقبلة لمناقشته.

والجمعة، نشرت وكالة "أسوشييتد برس" نسخة من خطة من 28 بندًا قالت إن الإدارة الأميركية أعدتها لإنهاء الحرب، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن كييف اعترضت على عدة بنود، من بينها التخلي عن أراضٍ إضافية في الشرق وقبول عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي نهائيًا.