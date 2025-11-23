مسؤولون أميركيون وأوكرانيون يشيدون بتحقيق "تقدم جيد" في محادثات جنيف

قال يرماك للصحافيين: "لقد أحرزنا تقدما جيدا للغاية، ونحن نمضي قدما نحو السلام العادل والدائم، الذي يستحقه الشعب الأوكراني"، في حين قال روبيو إن المحادثات المستمرة "هي على الأرجح الأكثر إنتاجية وأهمية... حتى الآن في هذه العملية برمتها".

أشاد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ورئيس الوفد الأوكراني أندريه يرماك، الأحد، بـ"التقدم الجيد" المحرز في المحادثات الجارية في جنيف، بشأن مقترح الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا.

وقال يرماك للصحافيين: "لقد أحرزنا تقدما جيدا للغاية، ونحن نمضي قدما نحو السلام العادل والدائم، الذي يستحقه الشعب الأوكراني"، في حين قال روبيو إن المحادثات المستمرة "هي على الأرجح الأكثر إنتاجية وأهمية... حتى الآن في هذه العملية برمتها".

وأكدت واشنطن، أمس السبت، أن مقترحاتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا تعكس في الواقع سياسة رسمية للولايات المتحدة، نافية ادعاء أعضاء في مجلس الشيوخ بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغهم أن الخطة التي يجري بحثها ليست سوى "قائمة أمنيات" روسية.

وأحدثت الخلافات التي تحيط بالخطة المكونة من 28 بندا والتي تنص على تنازل عن أراض أوكرانية طالما سعت موسكو للسيطرة عليها، إرباكا في الجهود المبذولة لوضح حد للحرب.

وفي أعقاب تعليقات وصفت المقترحات بأنها مواتية لموسكو بشكل شبه كامل، تناول عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المسألة في مؤتمر صحافي خلال منتدى هاليفاكس الدولي للأمن في نوفا سكوشا بكندا، أمس السبت.

وقال الأعضاء في مجلس الشيوخ، الجمهوري مايك راوندز والمستقل أنغوس كينغ والديموقراطية جين شاهين، إن روبيو أبلغهم أن الخطة الحالية بشأن أوكرانيا ليست الموقف الرسمي للولايات المتحدة، بل هي بدلا من ذلك تضم "قائمة أمنيات روسية".

أضاف "ما أبلغنا به (روبيو) هو أن هذا ليس المقترح الأميركي. هذا كان مقترحا تسلمه شخص (...) يمثل روسيا في هذه الخطة. وقد سُلم إلى السيد ويتكوف"، في إشارة إلى المبعوث الدبلوماسي لترامب.

وتابع "إنها ليست توصيتنا ولا خطتنا للسلام".

وأكد كينغ هذه التعليقات قائلا إن "الخطة المسربة من 28 نقطة والتي لا تمثل وفقا لوزير الخارجية روبيو الموقف الرسمي (...) هي في الأساس قائمة أمنيات الروس التي يتم تقديمها الآن للأوروبيين والأوكرانيين".

تُلزم الخطة كييف بالتنازل عن أراض وبتقليص عديد جيشها والتعهد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).