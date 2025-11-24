إيران تدين اغتيال إسرائيل رئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن اغتيال الطبطبائي "يشكّل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار المُبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واعتداء وحشيا على السيادة الوطنية اللبنانية".

من المكان المستهدف الذي اغتيل فيه الطبطبائي (Gettyimages)

دانت إيران اليوم الإثنين اغتيال القائد العسكري في حزب الله، هيثم الطبطبائي، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أنها "تدين بشدة" الاغتيال "الجبان للقائد الكبير للمقاومة الإسلامية اللبنانية الشهيد هيثم علي طبطبائي"، في غارة جوية قتلت أيضا أربعة عناصر آخرين من حزب الله.

والطبطبائي الذي وصفته إسرائيل بأنه "رئيس أركان حزب الله"، هو أبرز قيادي في الحزب يُقتل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل نحو عام، رغم استمرار إسرائيل في غاراتها الجوية على لبنان.

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن اغتيال الطبطبائي "يشكّل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار المُبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واعتداء وحشيا على السيادة الوطنية اللبنانية".

وتولى هيثم علي الطبطبائي القيادة العسكرية لحزب الله بعد مقتل أبرز أركانها في الحرب الأخيرة.

ولم يكن الطبطبائي الذي أتم هذا الشهر عامه السابع والخمسين شخصية معروفة لدى عامة اللبنانيين.

وقال حزب الله في نبذة وزعها عنه إنه تولى "القيادة العسكرية في المقاومة الإسلامية" بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وبحسب واشنطن، تولى الطبطبائي مهمات في سورية حيث ساند الحزب عسكريا قوات بشار الأسد إلى أن أطاحه تحالف الفصائل المعارضة في نهاية العام 2024.

كما تعرضت إيران لغارات جوية إسرائيلية وأميركية على منشآتها النووية خلال حرب استمرت اثني عشر يوما بدأت بهجوم إسرائيلي في حزيران/يونيو.