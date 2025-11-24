الرئيس الصيني لترامب: عودة تايوان إلينا جزء مهم من النظام الدوليّ والأخير يشيد بعلاقات "قوية للغاية"

في اتصال هاتفي للرئيس الصيني مع نظيره الأميركي، أكد شي جين بينغ أن "عودة تايوان إلى الصين جزءٌ مهم من النظام الدولي"، فيما أشاد ترامب بعلاقات "قوية للغاية" بين بكين وواشنطن.

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن عودة تايوان إلى سيادة بلاده "جزء مهم" من النظام الدولي، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم الإثنين.

وقال شي إن "الصين والولايات المتحدة حاربتا من قبل جنبا إلى جنب ضد الفاشية والنزعة العسكرية".

وأضاف أنه "يتعين على الصين والولايات المتحدة العودة إلى الدفاع المشترك عن نتائج انتصارهما في الحرب العالمية الثانية".

وأكد أن "عودة تايوان إلى الصين جزءٌ مهم من النظام الدولي".

بدوره، أشاد الرئيس الأميركي بالعلاقات "القوية للغاية" بين الولايات المتحدة والصين، بعد المكالمة مع نظيره الصينيّ من دون التطرّق إلى قضية تايوان المثيرة للجدل.

وأكد بيان ترامب أنه سيزور الصين في نيسان/ أبريل، وأن شي سيزور واشنطن في وقت لاحق من العام 2026.

وخلافا للبيان الرسمي الصيني الذي أشار إلى أن قضيّة تايوان كان لها الحيّز الأكبر في المكالمة، خلا بيان ترامب من أي إشارة للنزاع.

ويأتي الاتصال الهاتفي بين الزعيمين الصيني والأميركي، عقب تصريحات رئيسة الحكومة اليابانية، ساناي تاكايتشي، بشأن تايوان، حيث ذكرت أن أي تدخل عسكري في مضيق تايوان سيُعَد "تهديدا وجوديا" لليابان.

وأثارت تصريحات تاكايتشي خلال جلسة البرلمان الياباني في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، أشارت فيها إلى أن التدخل في مضيق تايوان سيهدد وجود اليابان، استياء الصين التي تعتبر المنطقة جزءا من أراضيها.

واستدعت بكين في 14 من الشهر الجاري، السفير الياباني لديها بسبب تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان.

ووفقا لقانون الأمن القومي الياباني لعام 2015، يُعرَّف "التهديد الوجودي" بأنه هجوم مسلح على حلفاء اليابان، ما يُشكل بدوره تهديدا وجوديا لليابان. وفي مثل هذه الحالة، يُمكن لليابان نشر قواتها المسلحة، التي تُطلق عليها "قوات الدفاع عن النفس".

وتطالب بكين بضم تايوان إلى أراضيها، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، باعتبارها مقاطعة انفصالية، بينما تصرّ تايوان على استقلالها منذ عام 1949.

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءا من أراضيها، وترفض أي محاولات لانفصالها عنها. وفي المقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن الرئيس شي أعرب عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي أسفرت عن اجتماعه مع ترامب في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان: "أصبحت رؤية دعم الصين والولايات المتحدة بعضهما البعض من أجل تحقيق النجاح والوصول المشترك إلى الازدهار، هدفا ملموسا وقابلا للتحقيق".

وذكر أن الجانبين بحثا أزمة أوكرانيا، حيث أكد الرئيس الصيني دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وأعرب عن أمله في أن يتوصل الطرفان، روسيا وأوكرانيا إلى حل خلافاتهما، والتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم.

ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.