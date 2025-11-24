مقتل 3 عناصر أمن بهجوم انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود بباكستان

قال قائد شرطة بيشاور، ميان سعيد، إن ثلاثة مهاجمين نفذوا الهجوم عند الساعة 8:10 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث فجروا أنفسهم عند مدخل المقر، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة أربعة آخرين.

قتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن الباكستانية، صباح الإثنين، في هجوم انتحاري استهدف مقر شرطة الحدود في مدينة بيشاور بولاية خيبر بختونخوا، القريبة من الحدود مع أفغانستان، وفق ما أفادت به الشرطة لوكالة فرانس برس.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن المقر، التابع للقوات شبه العسكرية لشرطة الحدود، تعرض لهجومين انتحاريين متتاليين، مؤكدة حصيلة القتلى الثلاثة.

وأوضح مسؤول أمني كبير، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الانتحاري الأول استهدف المدخل الرئيسي، بينما تمكن الثاني من الدخول إلى داخل المجمع قبل تفجير نفسه.

وأشار إلى أن قوات الجيش والشرطة طوقت المنطقة، وتتعامل بحذر مع الموقف وسط مخاوف من وجود مهاجمين آخرين داخل المقر.