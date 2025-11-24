4 قتلى بغارة روسية في خاركيف وسط مباحثات دولية لإنهاء الحرب

وصف رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، الهجوم بأنه "هائل"، فيما أفادت خدمات الطوارئ بأن الغارة تسببت بحرائق ودمار في ثلاثة مبان سكنية ومنشأة للبنية التحتية.

قتل أربعة أشخاص وأصيب 17 آخرون في غارة روسية نفذتها طائرة مسيرة على مدينة خاركيف الأوكرانية في ساعات متأخرة من الليل، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف، صباح الإثنين.

وجاءت الضربة في وقت تشهد فيه جنيف نشاطا دبلوماسيا مكثفا لبحث مقترح أميركي، لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقال تيريخوف في منشور على تليغرام إن الهجوم استهدف مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، مؤكدا أن "الظروف مروعة" وأن استهداف المدنيين مستمر رغم مسار المفاوضات.

ووصف رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، الهجوم بأنه "هائل"، فيما أفادت خدمات الطوارئ بأن الغارة تسببت بحرائق ودمار في ثلاثة مبان سكنية ومنشأة للبنية التحتية.

وتزامن القصف مع محادثات في جنيف جمعت وفودا أميركية وأوكرانية وأوروبية لمناقشة المقترح الأميركي للسلام.

وبعد يوم من الاجتماعات، أعلن بيان مشترك أن المفاوضين صاغوا "إطارا محدثا ومحسنا لخطة السلام"، مؤكدين أن أي اتفاق محتمل يجب أن "يحترم بالكامل سيادة أوكرانيا".

وتسعى كييف إلى إدخال تعديلات على مسودة الخطة المؤلفة من 28 بندا، والتي تتضمن مطالب روسية مشددة، بينها التخلي عن أراض وتقليص الجيش، إضافة إلى التعهد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وعبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن "تفاؤل كبير" بنتائج المحادثات، معتبرا أنها أحرزت "تقدما كبيرا" نحو صياغة اتفاق لوقف الحرب، فيما أكد كبير المفاوضين الأوكرانيين أندريه يرماك إحراز "تقدم جيد جدا" في اتجاه "سلام عادل ودائم يستحقه الشعب الأوكراني".