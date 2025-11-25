أستراليا: تعليق عضوية بولين هانسون 7 جلسات بعد دخولها البرلمان بالبرقع

وتقود هانسون، البالغة من العمر 71 عاما، حزب "أمة واحدة" الصغير المناهض للمسلمين والهجرة. واتهمت بدخول البرلمان بطريقة مسيئة، احتجاجا على رفض المجلس النظر في مشروع قانون قدمته يحظر البرقع وأغطية الوجه الكاملة في الأماكن العامة.

علق مجلس الشيوخ الأسترالي، الثلاثاء، عمل السيناتور اليمينية المتطرفة بولين هانسون لمدة 7 جلسات، بعد أن دخلت البرلمان وهي ترتدي البرقع ضمن حملتها لحظر هذا الزي في الأماكن العامة، ما أثار إدانات واسعة من المشرعين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتقود هانسون، البالغة من العمر 71 عاما، حزب "أمة واحدة" الصغير المناهض للمسلمين والهجرة. واتهمت بدخول البرلمان بطريقة مسيئة، احتجاجا على رفض المجلس النظر في مشروع قانون قدمته يحظر البرقع وأغطية الوجه الكاملة في الأماكن العامة.

وكان مجلس الشيوخ قد أوقف هانسون مؤقتا يوم الإثنين، وفي غياب أي اعتذار، تم اليوم تمرير اقتراح توبيخ ومنعها من حضور 7 جلسات متتالية، على أن يستمر تطبيق العقوبة عند استئناف البرلمان جلساته في شباط/فبراير المقبل.

وردت هانسون بالقول إن الناخبين سيحاكمونها في الانتخابات المقبلة عام 2028، وليس زملاؤها في المجلس، واعتبرت القرار "نفاقا" لأنها لم تسمح لها بارتداء البرقع في قاعة البرلمان.

وأشارت وزيرة الخارجية بيني وونغ، إلى أن تصرف هانسون "يمزق النسيج الاجتماعي ويضعف أستراليا"، بينما وصفته السيناتور مهرين فاروقي ورئيس اتحاد المجالس الإسلامية الأسترالية بأنه عمل عنصري واستفزازي يستهدف المسلمين والأقليات.

وتجدر الإشارة إلى أن هانسون وحزب أمة واحدة استفادا من تصاعد المشاعر القومية وسياسات مناهضة الهجرة، مما وسع حضورهم في مجلس الشيوخ إلى 4 مقاعد بعد الانتخابات العامة الأخيرة.

وتكررت هذه الواقعة بعدما ارتدت هانسون البرقع في البرلمان أيضًا عام 2017 ضمن حملتها السابقة ضد الزي الإسلامي.