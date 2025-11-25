ترامب يباشر إجراءات تصنيف فروع من الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية"

أمرٌ تنفيذي جديد من الرئيس الأميركي ترامب يفتح الباب أمام تصنيف فروع من جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمات إرهابية"، مع تركيز على لبنان ومصر والأردن. خطوة تضاف إلى سلسلة إجراءات دولية متصاعدة تستهدف الجماعة في المنطقة وأوروبا.

وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الإثنين، أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة "الإخوان المسلمين" في أنحاء العالم، "منظمات إرهابية أجنبية".

وينص الأمر التنفيذي على "إطلاق عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.

ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".

وجاء قرار ترامب في أعقاب تصريحات صدرت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، أعلن فيها أن إسرائيل تعمل على "استكمال حظر ما تبقّى" من "الإخوان المسلمين" في البلاد، مشيدا بالرئيس الأميركيّ، الذي يعتزم اتخاذ خطوة مماثلة.

والجماعة محظورة في بلدان عدة بينها السعودية وأخيرا الأردن، وكذلك مصر التي تشكلت فيها الحركة، وذلك بعدما أطاح الجيش في العام 2013، بالرئيس محمد مرسي، وتولى عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش حينها، الرئاسة.

وفي نيسان/ أبريل، أعلن الأردن حظر كل نشاطات الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها، متهما الجماعة باقتناء سلاح ومحاولة تصنيع متفجرات وصواريخ والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.

وفي أيار/ مايو، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير "الإخوان المسلمين" وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا، على خلفية تقارير تحذّر من أن الجماعة تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا.