عشرات القتلى والجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

ترافقت هذه التطورات مع توتر سياسي متصاعد، إذ رفضت موسكو التعديلات الأوروبية المقترحة على خطة ترامب، باعتبارها "غير بناءة وغير مناسبة"، وفق المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي.

شهدت أوكرانيا وروسيا ليلة جديدة من الهجمات الضخمة" والمتبادلة، مع تصعيد لافت في وتيرة الضربات الجوية والصاروخية على الجانبين، وفق ما أعلنت السلطات في البلدين فجر الثلاثاء.

في أوكرانيا، استهدفت سلسلة من الهجمات الروسية المكثفة البنية التحتية للطاقة وعددا من المواقع في العاصمة كييف، حيث دوّت انفجارات قوية بالتزامن مع تحذير سلاح الجو من هجوم صاروخي واسع النطاق يشمل كل البلاد.

وأفادت السلطات بمقتل شخص وإصابة سبعة، فيما أعلنت وزارة الطاقة أن منشآتها تتعرض لـ"هجوم ضخم"، وأن فرق الصيانة ستبدأ العمل فور توفر الظروف الأمنية المناسبة.

وتأتي هذه الضربات بعد تهديدات روسية بـتكثيف القصف في حال لم توافق كييف على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذات الـ28 بندا لإنهاء الحرب، وهي الخطة التي رفضتها موسكو الإثنين، إلى جانب رفضها مقترحا أوروبيا مضادا.

وفي روسيا، قالت السلطات إن هجوما أوكرانيا واسعا استهدف مدنا عدة في منطقتي روستوف وكراسنودار جنوب البلاد. وأعلن حاكم روستوف يوري سليووسار مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية في قصف على مدينة تاغانروغ ومنطقة نيكلينوفسكي على شواطئ بحر آزوف.

كما أكد حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتييف تعرض منطقته لـ"أحد أكبر الهجمات" منذ بدء الحرب، مشيرا إلى إصابة ستة أشخاص وتضرر نحو عشرين منزلا في خمس بلديات.

وشهدت جنيف محادثات عاجلة جمعت مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين لبحث المبادرة الأميركية، وأكد مسؤول مطلع أن واشنطن مارست "ضغطا عاما" على كييف للقبول بالمقترحات.

ورغم ترحيب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالتقدم المحقق، شدد على ضرورة بذل جهود أكبر لتحقيق "سلام حقيقي" ينهي الحرب التي تعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.