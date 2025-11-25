هل تنتهي الحرب؟ ترامب يوفد ويتكوف للقاء بوتين.. زيلنيكسي يبدي استعداده "للمضي قدما"

كتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على "إكس" أن "الولايات المتحدة حققت تقدّما هائلا باتّجاه التوصل إلى اتفاق للسلام... هناك بعض التفاصيل الحساسة التي يتعين حلها..."

أعرب مسؤولون أميركيون الثلاثاء عن تفاؤلهم بشأن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات، لكنهم أقروا بوجود نقاط خلافية بشأن مقترحات خطة أميركية ترى كييف أنها تُقدم تنازلات كبيرة لموسكو.

وصرح المتحدث باسم وزير الجيش الأميركي دان دريسكول، بأن المحادثات بين الوزير والوفد الروسي بشأن الخطة تتقدم.

وقال اللفتنانت كولونيل جيف تولبرت "مساء الإثنين وطوال يوم الثلاثاء، أجرى الوزير دريسكول وفريقه مناقشات مع الوفد الروسي لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا... المحادثات تسير على ما يرام، وما زلنا متفائلين".

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن القضايا المتبقية في المحادثات لإنهاء الحرب تتطلب المزيد من المفاوضات.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على "إكس" أن "الولايات المتحدة حققت تقدّما هائلا باتّجاه التوصل إلى اتفاق للسلام... هناك بعض التفاصيل الحساسة التي يتعين حلها ولكنها ليست مستعصية على الحل وستستوجب المزيد من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".

وأفادت وسائل إعلام أميركية وبريطانية، بأن دريسكول التقى وفدا روسيا في أبو ظبي الإثنين، وأن المباحثات تواصلت الثلاثاء.

وأفادت عدة وسائل إعلام أميركية الثلاثاء، بأن مسؤولا أميركيا صرّح بأن أوكرانيا قبلت باتفاق سلام.

لم يُكشف سابقا عن تفاصيل هذه المحادثات التي جرت عقب اجتماعات عُقدت في سويسرا بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، بأن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف موجود أيضا في أبو ظبي.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة التي لم تكشف عن هويته "لقد انخرط دريسكول في عملية السلام هذه بشكل مكثف وملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية... من الواضح أن أوكرانيا تعرف ما يجري، لقد عرفوا إلى أين سيذهب" بعد جنيف.

لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أو ينفي الاجتماعات التي تدور حول خطة أميركية من 28 نقطة تنص على تنازل أوكرانيا عن دونيتسك ولوغانسك لروسيا، وخفض عديد جيشها، وهي مطالب وصفتها كييف بأنها غير مقبولة.

ترامب يوفد مبعوثه ويتكوف للقاء بوتين في موسكو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه كلف ممثله الخاص ستيف ويتكوف بالاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف في بيان على منصة "تروث سوشيال" الأميركية، أن المفاوضات التي استضافتها جنيف الأسبوع الماضي كانت بناءة للغاية، وتم تحقيق "تقدم كبير" خلالها.

وأردف "خطة السلام المكوّنة من 28 بندًا، والتي أعدّتها الولايات المتحدة، جرى تعديلها بدقّة بمساهمات من الطرفين، ولم يتبقَّ سوى نقاط خلاف قليلة".

وتابع ترامب "على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن خطة السلام، أعطيتُ التعليمات لمبعوثي الخاص ستيف ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو".

وبشأن لقائه المتوقع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال "أتطلع إلى لقاء الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين قريبًا، لكن عندما يتم الانتهاء من اتفاق إنهاء هذه الحرب أو عندما يصل إلى مرحلته النهائية".

وأشار إلى أن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول سيجري لقاءات مع الأوكرانيين بالتزامن مع زيارة ويتكوف لموسكو.

زيلينسكي: "مبادئ" الخطة الأميركية الجديدة قد تؤدي إلى "اتفاقيات أعمق"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن "مبادئ" الخطة الأميركية المُعدّلة لإنهاء الحرب مع روسيا قد تُفضي إلى "اتفاقيات أعمق"، مشيرا إلى أن "الأمور باتت تعتمد بشكل كبير" على واشنطن.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي "يمكن توسيع مبادئ هذه الوثيقة لتشمل اتفاقيات أعمق".

وأضاف "أعول على مزيد من التعاون الفعال مع الجانب الأميركي ومع الرئيس (دونالد) ترامب. الأمور باتت تعتمد بشكل كبير على أميركا، لأن روسيا تُولي اهتماما كبيرا للقوة الأميركية".

وندّد الرئيس الأوكراني بمواصلة روسيا ضرباتها على بلاده بالتوازي مع انعقاد محادثات ترمي للتوصل إلى وضع حد للحرب.

في وقت سابق من الثلاثاء، أبلغ زيلينسكي حلفاءه باستعداد كييف "للمضي قدما" في "إطار عمل" جديد لخطة أميركية لإنهاء القتال مع روسيا، لكنه لفت إلى وجود "نقاط حساسة" يرغب في مناقشتها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي لقادة "تحالف الراغبين" الذي يضم حوالي 30 دولة تدعم أوكرانيا، وفق نسخة من خطابه "لدى أوكرانيا الإطار الذي وضعته فرقنا في جنيف. هذا الإطار مطروح على الطاولة، ونحن مستعدون للمضي قدما معا".

وأكد الرئيس الأوكراني بحسب نص الخطاب أنه "مستعد للقاء الرئيس ترامب، ولا تزال أمامنا نقاط حساسة لمناقشتها".

وحضّ زيلينسكي أيضا القادة الأوروبيين على الانخراط في المفاوضات، مشددا على وجوب مشاركة في أوروبا في "القرارات المتّصلة بالأمن" في القارة.