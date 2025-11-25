10 قتلى بينهم 9 أطفال في غارات باكستانية على أفغانستان

تأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين البلدين، بعد تفجير انتحاري استهدف مقرا لقوات الأمن الباكستانية في بيشاور، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد.

قتل عشرة أشخاص على الأقل، بينهم تسعة أطفال وامرأة، ليل الاثنين–الثلاثاء جراء ضربات باكستانية استهدفت مناطق حدودية داخل أفغانستان، وفق ما أعلن الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد.

وأوضح مجاهد في منشور عبر منصة "إكس" أن الضربات طالت منزل أحد المدنيين في ولاية خوست قرب منتصف الليل، وأسفرت عن مقتل الأطفال التسعة. كما تحدث عن غارات أخرى في منطقتي كونار وبكتيكا أدت إلى إصابة أربعة أشخاص.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن مرتكبي الهجوم سيلاحقون ويعاقبون، فيما نقل التلفزيون الرسمي "بي تي في" أن المهاجمين يحملون الجنسية الأفغانية.

وشهدت باكستان الأسبوع الماضي تفجيرا آخر قرب محكمة في إسلام أباد أوقع 12 قتيلا وعشرات الجرحى، وتبنته جماعة طالبان باكستان التي تشترك في الإيديولوجيا مع حركة طالبان الحاكمة في كابول.

واتهمت إسلام أباد حينها مجموعة "إرهابية" تلقت "توجيها من قيادة متمركزة في أفغانستان".

العلاقات بين البلدين، المتقلبة أصلا منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، شهدت تدهورا غير مسبوق مؤخرا، خصوصا بعد اشتباكات حدودية الشهر الماضي خلّفت أكثر من 70 قتيلاً من الجانبين، وأعقبها إعلان هدنة وُصفت بأنها هشة وغير واضحة المعالم.

وعلى الرغم من وساطة قطر وتركيا، فشل الطرفان في تثبيت الهدنة بسبب خلافات تتعلق بالأمن والحدود.

وتتهم باكستان جارتها أفغانستان بإيواء جماعات مسلحة، وعلى رأسها طالبان الباكستانية المتورطة في هجمات دامية داخل أراضيها، فيما ترفض كابول هذه الاتهامات، كما تنفي الهند اتهامات باكستان لها بدعم جماعات معادية.

منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت إسلام أباد المعابر على حدودها الممتدة 2600 كيلومتر مع أفغانستان، ما أدى إلى شلل كبير في حركة التجارة الثنائية وزاد من حدة التوتر بين البلدين.