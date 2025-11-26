مقتل عنصرين من الحرس الوطني بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

قُتل عنصران من الحرس الوطني الأميركي في إطلاق نار وسط العاصمة واشنطن، في حادثة ما تزال ملابساتها غير واضحة، ووُصفت في البيت الأبيض بأنها "مأسوية". وأكد الرئيس دونالد ترامب أنّ المشتبه به الذي أُوقف "سيدفع ثمنًا باهظًا".

قتل عنصران من الحرس الوطني الأميركي، الأربعاء، بعدما تعرضا لإطلاق نار لم تُعرف حيثياته بعد بالعاصمة واشنطن، بحسب ما أفاد حاكم ولاية فرجينيا الغربية التي ينحدران منها، في حادث وصفه البيت الأبيض بأنه "مأسوي".

وكتب الحاكم باتريك موريسي على منصة "إكس": "ببالغ الأسى نؤكّد أنّ عنصري الحرس الوطني لولاية فيرجينيا الغربية اللذين أُطلق عليهما النار في واشنطن العاصمة في وقت سابق اليوم قد توفّيا متأثرين بجروحهما".

من موقع إطلاق النار في محيط البيت الأبيض؛

تصوير: Getty Images



وأضاف موريسي "هذان المواطنان الشجاعان من فيرجينيا الغربية فقدا حياتهما أثناء خدمة بلادهما". وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، قد أعلنت في وقت سابق إصابة العنصرين.

وقالت نويم "أطلب منكم أن تُصلّوا معي من أجل عنصري الحرس الوطني اللذين أُصيبا بالرصاص قبل لحظات في واشنطن"، فيما قالت شرطة العاصمة عبر منصة "إكس" إن مشتبها به قد أُوقف، فيما حلّقت مروحيات فوق المنطقة.

من موقع إطلاق النار قرب البيت الأبيض (Getty Images)

وقبل إعلان وفاتهما، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إصابة عنصري الحرس الوطني "حرجة"، وقالت شرطة العاصمة عبر منصة "إكس"، إن مشتبها به قد أُوقف، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف على منصّة "تروث سوشيال" أن "الحيوان الذي أطلق النار على عنصري الحرس الوطني، وقد نُقلا إلى مستشفيين مختلفين وهما في حالة حرجة، مصاب هو أيضا بجروح خطيرة، لكنه سيدفع ثمنا باهظا جدا، أيا يكن".

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان بأنه على بُعد شارعين من البيت الأبيض، رصد شخص يرتدي زيا عسكريا يُنقل على حمّالة. وأفادت خدمات الطوارئ في المدينة بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وتلقّوا إسعافات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحافيين إن "البيت الأبيض على علم بهذا الوضع المأسوي ويتابعه، ويتم إبقاء الرئيس على إطّلاع".

من موقع إطلاق النار قرب البيت الأبيض (Getty Images)

وروت أنجيلا بيري، وهي عنصر أمن تبلغ 42 عاما وكانت في سيارتها مع طفليها "سمعنا إطلاق نار. كنا ننتظر عند الإشارة الضوئية، وفجأة سمعنا عددا من الطلقات".

وأضافت "كان يمكن رؤية عناصر من الحرس الوطني يركضون نحو محطة المترو، حاملين أسلحتهم". وتم تطويق المنطقة، وانتشرت عشرات الآليات التابعة للشرطة وقوات أمن محلية وفدرالية.

وينتشر عناصر من الحرس الوطني، بطلب من الرئيس دونالد ترامب، في العاصمة الأميركية منذ آب/ أغسطس، وقد بلغ عددهم 2175 عنصرا منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، بحسب أرقام حديثة.

وتتهم بلدية المدينة الحكومة الفيدرالية بتجاوز صلاحياتها.

ومنذ حزيران/ يونيو، دفع الرئيس الجمهوري بقوات من الحرس الوطني إلى لوس أنجليس وواشنطن وممفيس تواليا، في كل مرة خلافا لرغبة السلطات المحلية الديمقراطية، مؤكّدا أن هذه التعزيزات ضرورية لمكافحة الجريمة ودعم شرطة الهجرة الفيدرالية.