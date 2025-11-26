الحكم بسجن صحافي بارز في تركيا أربع سنوات بتهمة "تهديد" إردوغان

يتابع الصحافي الذي يقبع منذ خمسة أشهر في سجن "سيليفري" في إسطنبول، 2,8 مليون شخص عبر منصة "إكس"، ونحو 1,7 مليونا عبر "يوتيوب"، حيث كان يقدّم حتى حزيران/ يونيو برنامجا يوميا.

حُكم على الصحافي التركي فاتح ألطايلي، أحد أشهر المعلقين السياسيين في البلاد، اليوم الأربعاء، بالسجن أربع سنوات وشهرين، بعد إدانته بتهمة "تهديد" الرئيس رجب طيب إردوغان، بحسب ما ذكرت منظمة "إم إل سي إيه" MLSA المدافعة عن حقوق الإعلاميين.

وكان ألطايلي قد أودع السجن أواخر حزيران/ يونيو، بعد أن قال في معرض تعليقه على استطلاع رأي أشار إلى أن غالبية الأتراك يعارضون أن يصبح إردوغان رئيسا مدى الحياة، إن العديد من سلاطين الإمبراطورية العثمانية انتهى بهم الأمر، إما بأن يتم اغتيالهم، وإما بأن يُقتلوا خنقا.

ويتابع الصحافي الذي يقبع منذ خمسة أشهر في سجن "سيليفري" في إسطنبول، 2,8 مليون شخص عبر منصة "إكس"، ونحو 1,7 مليونا عبر "يوتيوب"، حيث كان يقدّم حتى حزيران/ يونيو برنامجا يوميا.

وقال ألطايلي عبر قناته في "يوتيوب" يوم 20 حزيران/ يونيو: "لقد خنقت هذه الدولة سلاطينها في الماضي. عندما لم تكن تحبهم وتريدهم... تعرض العديد من السلاطين العثمانيين للخنق أو الاغتيال، أو يُرجح أنهم انتحروا".

وبعد يومين، طلبت النيابة العامة حبسه احتياطيا، مؤكدة أن تصريحاته تهدد إردوغان.

وخلال احتجازه، قال ألطايلي إنّ ما فعله هو فقط عرض "عناصر من أحداث تاريخية"، من دون أي نية للتهديد، بحسب نص أحد استجواباته أوردته وسائل إعلام معارضة.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 159، بين باكستان وفنزويلا، في مؤشر تضعه لحرية الصحافة ويشمل 180 دولة.