انقلاب عسكري في غينيا بيساو وتوقيف الرئيس عقب الانتخابات

أعلن عسكريون، الأربعاء، سيطرتهم "الكاملة" على غينيا بيساو، وتعليق العملية الانتخابية وتوقيف الرئيس، في حين كانت الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا تنتظر نتائج الاقتراع الرئاسي والتشريعي الذي أجري الأحد.

وعند نحو منتصف النهار، سمع إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، فيما سيطر عناصر بزي عسكري على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر في الدولة التي شهدت سابقا أربعة انقلابات، وعدة محاولات أخرى فاشلة منذ استقلالها.

وشهدت منطقة غرب إفريقيا سلسلة من الانقلابات العسكرية منذ عام 2020 في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا كوناكري.

بعد الظهر، أعلن الجنرال دينيس نكانها، قائد القوة العسكرية الملحقة بالرئاسة، وهو يجلس خلف طاولة محاطا بعناصر مسلحين في مقر قيادة الأركان أن "القيادة العليا لاستعادة النظام، المكونة من جميع فروع الجيش"، تولت "إدارة البلاد حتى إشعار آخر".

وأضاف الجنرال "ما دفعنا إلى القيام بذلك هو ضمان الأمن على المستوى الوطني وأيضا استعادة النظام"، مشيرا إلى اكتشاف "المخابرات العامة خطة لزعزعة استقرار البلاد، بمشاركة تجار مخدرات محليين".

وتابع أن "المخابرات العامة أكدت دخول أسلحة إلى البلاد، بهدف تغيير النظام الدستوري".

في وقت لاحق من اليوم، أفاد ضابط عسكري بأن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو أوقف "في سجن بمقر هيئة الأركان العامة"، مؤكدا أنه "يحظى بمعاملة جيدة".

وأكد مصدر عسكري آخر اعتقال الرئيس إمبالو إلى جانب "قائد الأركان ووزير الداخلية"، بحسب ما نقلت عنهما وكالة "فرانس برس" للأنباء.

تاريخ من الاضطرابات

كما أعلن نكانها تعليق "العملية الانتخابية برمتها" وإغلاق الحدود "البرية والجوية والبحرية" وفرض "حظر تجول إلزامي".

وأكد الجنرال أن "القيادة بدأت ممارسة صلاحياتها اليوم، وتدعو المواطنين إلى الهدوء".

في شوارع العاصمة بيساو، لم يكن هناك سوى عدد قليل من المارة في وقت متأخر من بعد الظهر، في ظلّ هدوء هشّ. وبحلول منتصف النهار، فرّ مئات الأشخاص، سيرا على الأقدام وفي مركبات، من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي بحثا عن مأوى وسط دوي إطلاق نار كثيف ومتكرر.

وجاء ذلك بعدما تعرضت اللجنة الوطنية للانتخابات لهجوم نفذه مسلحون مجهولون الأربعاء، وفق ما أكد مسؤول التواصل في اللجنة عبد الرحمن جالو.

كما جاء غداة تأكيد كل من معسكر إمبالو ومعسكر مرشح المعارضة فرناندو دياس دي كوستا، الثلاثاء، الفوز في الانتخابات الرئاسية، في حين لم يكن من المتوقع إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات قبل الخميس.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في هدوء الأحد، من دون مشاركة حزب المعارضة الرئيسي "الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر" ومرشحه دومينغو سيمويس بيريرا.

كما أقصي الحزب المعارض، وهو الحزب التاريخي الذي قاد البلاد إلى الاستقلال بقوة السلاح عام 1974، من الانتخابات التشريعية التي تهدف إلى انتخاب 102 عضوا في البرلمان، وذلك بذريعة التأخر في تقديم ملفه.

وكانت المعارضة قد وصفت استبعاد "الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر" من الانتخابات الرئاسية والتشريعية بأنه "تلاعب".

وكثيرا ما أعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات حركات احتجاجية في غينيا بيساو.

وقد تلت الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019، أزمة استمرت عدة أشهر، بعدما أعلن كل من إمبالو وخصمه بيريرا الفوز.

تعد غينيا بيساو من أفقر بلدان العالم، إذ يعيش نحو 40% من سكانها تحت خط الفقر.

وقد تحولت الدولة الإفريقية إلى مركز لتجارة المخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا، في ظل عدم الاستقرار السياسي.