بدء اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة خلفا لغوتيريش

بدأت رسميا، أمس الثلاثاء، عملية اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة، الذي سيتولى المنصب اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027 ، ليحل محل أنطونيو غوتيريش.

ودعا مجلس الأمن المكون من 15 دولة، ورئيس الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 دولة، جميع الدول الأعضاء لتقديم أسماء المرشحين لتولي المنصب، مشددين على أهمية ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتعزيز التنوع الإقليمي.

وأعربوا عن أسفهم لعدم تولي أي امرأة هذا المنصب سابقا، مشجعين على النظر بجدية في ترشيح النساء.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بدأ تداول بعض الأسماء بشكل غير رسمي، من بينها رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، التي تترأس حاليا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

ويمكن أن يخضع المرشحون لمقابلات عامة، وهي آلية شفافية استخدمت لأول مرة في عملية اختيار عام 2016 التي أسفرت عن وصول غوتيريش إلى ولايته الأولى.

وسيبدأ مجلس الأمن عملية الاختيار بحلول نهاية تموز/يوليو 2026، مع ضرورة اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا) على المرشح النهائي، لتقديمه إلى الجمعية العامة التي تنتخبه لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.