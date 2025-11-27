البابا ليو يبدأ أولى جولاته الخارجية من تركيا

البابا ليو يصل إلى تركيا في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، لإحياء ذكرى مجمع نيقية ولقاء الرئيس إردوغان والبطريرك برثلماوس، قبل التوجّه إلى لبنان. ويُتوقع أن يركّز خلال جولته على قضايا السلام في الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات المسيحية.

وصل البابا ليو، اليوم الخميس، إلى تركيا، في أول محطة ضمن أول جولة خارج إيطاليا منذ توليه منصب بابا الفاتيكان، وسط توقّعات بأن يوجّه خلال الزيارة نداءات من أجل السلام في الشرق الأوسط، وأن يدعو إلى تعزيز الوحدة بين الكنائس المسيحية المنقسمة منذ زمن طويل.

واختار أول بابا أميركي تركيا ذات الغالبية المسلمة لتكون وجهته الخارجية الأولى، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ1700 لانعقاد مجمع نيقية الأول، الذي اعتمد أُسس "قانون الإيمان" المستخدم اليوم لدى معظم مسيحيي العالم.

ووصل البابا إلى العاصمة أنقرة بعد الظهر بقليل بالتوقيت المحلي، في زيارة تستمر ثلاثة أيام داخل تركيا، قبل أن ينتقل إلى لبنان. وستُتابَع الزيارة عن كثب، كون ليو سيلقي خلالها أول عظاته خارج الفاتيكان، وسيزور مواقع ثقافية ودينية حساسة.

اهتمام عالمي بالرحلات البابوية الخارجية

ورفرف العلمان التركي والبابوي فوق قمرة القيادة لدى نزول البابا ليو من الطائرة، حيث استقبله وفد رسمي برئاسة وزير الثقافة والسياحة التركي.

وفي حديثه للصحافيين خلال الرحلة القادمة من روما، قال ليو إنه يرغب في استغلال زيارته الأولى إلى الخارج "للحضّ على السلام في العالم"، وتشجيع الناس من مختلف الخلفيات الدينية والثقافية على "العيش معًا في وئام".

وأضاف: "نأمل أن نعلن ونوصل ونُظهر مدى أهمية السلام في جميع أنحاء العالم... وأن ندعو جميع الناس للتكاتف، للبحث عن وحدة أكبر ووئام أعظم".

وباتت الرحلات الخارجية جزءًا أساسيًا من البابوية المعاصرة، إذ تجذب فعاليات الباباوات اهتمامًا عالميًا واسعًا، وتحضرها حشود ضخمة، ويُعلن خلالها الفاتيكان مواقف سياسية ودبلوماسية ذات ثقل.

وقال الباحث الإيطالي المتخصص في شؤون الفاتيكان، ماسيمو فاجولي، لوكالة "رويترز"، إن هذه الزيارة "بالغة الأهمية" لأنها تُتيح للمرة الأولى الاطلاع على الرؤية الجيوسياسية للبابا ليو.

البابا يجتمع مع الرئيس التركي والبطريرك الأرثوذكسي

وانتُخب البابا ليو في أيار/ مايو خلفًا للبابا الراحل فرنسيس. وكان ليو شخصية غير معروفة نسبيًا على الساحة العالمية قبل انتخابه، إذ قضى عقودًا مبشرًا في بيرو، ولم يتولّ منصبًا داخل الفاتيكان إلا عام 2023.

وكان البابا الراحل فرنسيس قد خطّط لزيارة تركيا ولبنان، لكنه لم يتمكّن من ذلك بسبب تدهور وضعه الصحي.

ويلتقي البابا ليو، البالغ من العمر 70 عامًا، بالرئيس رجب طيب إردوغان، ومن المقرر أن يلقي خطابًا أمام القادة السياسيين في أنقرة.

وسيصل مساء الخميس إلى إسطنبول، مقر البطريرك برثلماوس، الزعيم الروحي لحوالي 260 مليون مسيحي أرثوذكسي حول العالم.

وانقسمت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية في "الانشقاق العظيم" عام 1054، إلا أن الطرفين سعيا خلال العقود الأخيرة إلى بناء علاقات أوثق.

ويوم الجمعة، يسافر البابا ليو وبرثلماوس إلى مدينة إزنيق (نيقية سابقًا)، الواقعة على بعد 140 كيلومترًا جنوب شرقي إسطنبول، حيث صاغ أوائل رجال الكنيسة "قانون إيمان نيقية"، الذي يشكل أساس العقيدة لدى معظم المسيحيين اليوم.

ومن المتوقع أن يُلقي البابا خطاباته في تركيا باللغة الإنجليزية، في خروج عن الأعراف السائدة، إذ غالبًا ما يتحدّث الباباوات الإيطالية خلال رحلاتهم.

السلام في لبنان

ومن المتوقع أن يكون الخطاب عن السلام محورًا رئيسيًا لزيارة البابا ليو المرتقبة إلى لبنان، التي تنطلق الأحد المقبل. ويضمّ لبنان أكبر نسبة من المسيحيين في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بينما تواجه البلاد توتّرًا متصاعدًا في ظل الهجمات الإسرائيلية العدوانية المتواصلة، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وُقّع العام الماضي بوساطة أميركية.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، يوم الإثنين الماضي، إن "الاحتياطات الأمنية اللازمة" تُتَّخذ لضمان سلامة البابا في لبنان، من دون الخوض في التفاصيل.

ويأمل القادة اللبنانيون، في ظل استضافة البلاد نحو مليون لاجئ سوري وفلسطيني، وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة مستمرة منذ سنوات، بأن تساهم زيارة البابا في تسليط الضوء عالميًا على أوضاع لبنان، خصوصًا مع مخاوف محلية من احتمال تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية في الأشهر المقبلة.