تصعيد عسكري روسي وأوكراني: قتلى وجرحى وقيود على الطيران في سوتشي

في الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جهودهم الدبلوماسية للضغط على روسيا لوقف التصعيد، بينما تواجه كييف تحديات في الدفاع عن المناطق الجنوبية ومدينة خيرسون بشكل خاص.

شهدت الساحة الأوكرانية، الخميس، تصعيدا جديدا في العمليات العسكرية، حيث أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء قصف روسي استهدف مدينة خيرسون.

في المقابل، أعلنت سلطات أوديسا أن هجوما واسعا بطائرات مسيرة استهدف البنية التحتية المدنية في المقاطعة، ما يعكس استمرار تبادل الضربات بين الطرفين على مختلف الجبهات.

من جانبه، أعلن الدفاع الروسي أنه دمر 118 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، في حين فرضت الوكالة الروسية للنقل الجوي قيودا مؤقتة على حركة الطيران في مطار سوتشي جنوب غربي روسيا، ضمن الإجراءات الأمنية المتخذة في ظل التوترات المستمرة.

وفي شبه جزيرة القرم، تمكنت السلطات الروسية من إحباط مخطط لتفجير عبوة ناسفة في مدينة سيفاستوبول واعتقلت المشتبه به، ما يعكس استمرار المخاطر الأمنية في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية.

على الصعيد الدبلوماسي، تواصلت جهود المجتمع الدولي للضغط نحو وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية، مع استمرار محادثات غير مباشرة بين الطرفين للتوصل إلى تسويات محدودة، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في المدن المتأثرة بالعمليات العسكرية.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت مناطق جنوب وشرق أوكرانيا موجة من القصف بالطائرات المسيرة والصواريخ، مع تضرر البنية التحتية المدنية واستمرار خسائر بشرية بين المدنيين.

