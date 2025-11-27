4 دول أوروبية تحث إسرائيل على وقف هجمات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة

حثّ الوزراء الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وغيرهما من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين على ترجمة إداناتهم الشفهية إلى أفعال و"محاسبة مرتكبي أعمال العنف".

دانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا الخميس بشدة "الزيادة الكبيرة" في هجمات وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى حماية أهالي الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك، أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف. إنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوض الجهود المبذولة حاليا لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها".

وقال الوزير الألماني يوهان فادفول والوزيرة البريطانية إيفيت كوبر والوزير الفرنسي جان نويل بارو والوزير الإيطالي أنتونيو تاياني، إن "عدد الهجمات وصل إلى مستويات جديدة"، مشيرين إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد بوقوع 264 هجوما في تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف الوزراء الأربعة، أن "هذا أعلى عدد من هجمات المستوطنين في شهر واحد منذ أن بدأت الأمم المتحدة إحصاءها عام 2006".

وحثّ الوزراء الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وغيرهما من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين على ترجمة إداناتهم الشفهية إلى أفعال و"محاسبة مرتكبي أعمال العنف".

كما رحب الوزراء بـ"المعارضة الواضحة" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضم الضفة الغربية، وأكدوا مجددا معارضتهم "لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئيا أو كليا أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك للتدابير الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي".

وأشاروا إلى أنه منذ المصادقة الرسمية في آب/أغسطس 2025 على مشروع (E2) الاستيطاني الذي سيزيد من تقسيم الضفة الغربية، "تمت الموافقة على بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة في الأسابيع الثلاثة الماضية، ما يرفع عدد الوحدات الجديدة التي تمت الموافقة عليها منذ كانون الثاني/يناير إلى 28 ألفا، وهو رقم غير مسبوق".

وكتب الوزراء "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه السياسة".

أخيرا، ندد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بـ"الرفض المستمر من الحكومة الإسرائيلية لتحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية"، معتبرين هذا الرفض "غير مبرر".

وأكدوا أن تحويل هذه الإيرادات إلى جانب توسيع نظام المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، فضلا عن زيادة المبالغ المحولة بالشيكل، كلها إجراءات "ضرورية للمواطنين الفلسطينيين ولقدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات العامة".

وخلص الوزراء الأوروبيون إلى أن "الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى الإضرار باستقرار المنطقة وبأمن إسرائيل ذاتها".