استطلاع: نصف الأميركيين يخشون انخراط بلادهم في حرب نوويّة خلال عقد

الاستطلاع أجري على 1148 شخصا ورأى 46 بالمئة من المشاركين فيه أن احتمال انخراط بلادهم بحرب نووية "كبير" أو "إلى حد ما"، فيما رأى 37 بالمئة أن هذا الاحتمال ضئيل.

مظاهرة في نيويورك احتجاجًا على الهجمات الأميركية على إيران (Getty Images)

أظهر استطلاع أجرته شركة "يوغوف" للأبحاث، عن اعتقاد ما يقرب من نصف الأميركيين بأن بلادهم قد تتورط في حرب نووية، خلال السنوات العشر المقبلة.

وشارك في الاستطلاع ألف و148 شخصا، وجرى خلال الفترة الممتدة بين 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ونُشرت نتائجه أمس الخميس.

ورأى 46 بالمئة من المشاركين أن احتمال انخراط الولايات المتحدة في صراع نووي خلال السنوات العشر المقبلة "كبير" أو "إلى حد ما"، بينما رأى 37 بالمئة أن هذا الاحتمال ضئيل.

وأظهر الاستطلاع أن 57 بالمئة من الديمقراطيين و37 بالمئة من الجمهوريين يرون أن احتمال نشوب حرب نووية مرتفع.

ووفقا للاستطلاع، أعرب 69 بالمئة من المشاركين عن اعتقادهم بأن الأسلحة النووية تجعل العالم "أكثر خطورة"، بينما اعتقد 9 بالمئة فقط أنها تعزز الأمن.

ولفت الاستطلاع إلى أن 44 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أن الإرهابيين أو المنظمات الإجرامية قد يستخدمون سلاحا نوويا داخل الولايات المتحدة خلال السنوات العشر القادمة.

وذكر أن 52 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن احتمال نشوب حرب نووية اليوم أعلى مما كان عليه قبل عشر سنوات.

يُذكر أن شركة "يوغوف" للأبحاث هي شركة دولية لأبحاث السوق وتحليلات البيانات تعتمد على الإنترنت، ويقع مقرّها الرئيسي في بريطانيا، ولها أبحاث في أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.