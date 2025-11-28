المستشار الألماني يزور إسرائيل الشهر المقبل ويلتقي نتنياهو

من المقرر أن يلتقي ميرتس برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في السابع من كانون الأول/ ديسمبر لمناقشة العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في غزة وقضايا دولية أخرى.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيجري زيارة لإسرائيل يومي السادس والسابع من كانون الأول/ ديسمبر في أول زيارة رسمية منذ توليه منصبه.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأضاف المتحدث شتيفن ماير خلال مؤتمر صحافي حكومي دوري، أنه من المقرر أن يلتقي ميرتس برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في السابع من كانون الأول/ ديسمبر لمناقشة العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في غزة وقضايا دولية أخرى.

كما سيزور نصب "ياد فاشيم" التذكاري ويجري محادثات مع ممثلين للمجتمع المحلي؛ وفقا للمتحدث باسم الحكومة الألمانية.

وعند سؤاله عن احتمال زيارة نتنياهو لألمانيا، رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، قال ماير إن ذلك "ليس مطروحا حاليا".

ولطالما كانت ألمانيا من أشد الداعمين لإسرائيل، لكنها انتقدت أيضا حكومة نتنياهو بسبب إستراتيجيتها في حرب الإبادة على غزة التي استمرت لعامين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتحركت الحكومة الألمانية هذا الشهر لاستئناف مبيعات أسلحة كانت علقتها لإسرائيل منذ آب/ أغسطس بسبب الحرب، لكنها قالت إن القرار مرهون بالالتزام بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة على نطاق واسع.