ترامب يصعّد ضد الهجرة: وقف دائم لمهاجري "دول العالم الثالث" وترحيل من "لا ينسجم مع الحضارة الغربية"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم وقف الهجرة بشكل دائم من "دول العالم الثالث"، وهدد بإلغاء "ملايين" من طلبات الهجرة المقبولة في عهد سلفه بايدن، إضافة إلى ترحيل كل من لا يضيف "قيمة" أو "لا ينسجم مع الحضارة الغربية".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، عزمه وقف الهجرة من "دول العالم الثالث"، وذلك بعد يوم من إطلاق مواطن أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة بصورة دائمة من كل دول العالم الثالث، للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بشكل كامل".

وهدّد أيضًا بإلغاء "ملايين" الطلبات المقبولة التي مُنحت في عهد سلفه جو بايدن، و"ترحيل أي شخص لا يقدّم للولايات المتحدة قيمة إضافية".

كما أوضح أنه سيضع حدًا لكل المساعدات والتقديمات الفدرالية للمواطنين غير الأميركيين، وسيُرحّل أي أجنبي يشكل خطرًا أمنيًا أو "لا ينسجم مع الحضارة الغربية".

ويُمثل منشوره الغاضب، الذي ختمه بتهنئة الأميركيين بعيد شكر سعيد، تصعيدًا في سياسته المعادية للهجرة، والتي اتّسمت في ولايته الأولى بحملات ترحيل واسعة للمهاجرين.

وقال: "سنسعى لتحقيق هذه الأهداف من أجل إحداث انخفاض كبير في أعداد السكان غير القانونيين والمخلّين بالنظام".

وصدر هذا التصريح بعد إعلان وفاة سارة بيكستروم، وهي إحدى عنصري الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق نار قرب البيت الأبيض، بينما لا يزال الجندي الآخر "يقاتل من أجل حياته".

وأعلنت الإدارة الأميركية، على إثر الهجوم، أنها ستراجع وضع الإقامة الدائمة للمهاجرين من 19 دولة، من بينها أفغانستان، وهايتي، وإيران، وفنزويلا.