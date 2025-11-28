باريس تطلب التحقيق في جرائم حرب بعد استشهاد طفلين فرنسيين في غزة

طلبت النيابة العامة، ممثلة الادعاء، من قاضي تحقيق فتح تحقيق "ضد مجهولين" بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى "هجوم متعمد على السكان المدنيين" وهجوم على ممتلكات مدنية "لا تشكل هدفا عسكريا".

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق في "جرائم حرب" على خلفية استشهاد طفلين يحملان الجنسية الفرنسية بقصف إسرائيلي على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة على القضية.

في المقابل، رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين، أن "لا داعي" للتحقيق في "إبادة جماعية" أو "جرائم ضد الإنسانية"، بعدما طلبت جدة الشهيدين ورابطة حقوق الإنسان ذلك في شكواهما.

واستشهدت جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبد الرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) بقصف إسرائيلي في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد 17 يوما من اندلاع حرب الإبادة.

ورفعت جاكلين ريفولت جدة الطفلين لأمهما دعوى قضائية بتهمة "القتل" و"الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل. وانضمت رابطة حقوق الإنسان إلى القضية كطرف مدني.

وجاء في الشكوى، أن "القصف المتكرر" الذي شنه الجيش الإسرائيلي دفع العائلة إلى اللجوء لمنزل في "شمال قطاع غزة" أُصيب لاحقا بصاروخين أحدهما "أصاب مباشرة غرفة النوم حيث كانت العائلة"، فاستشهد عبد الرحيم "فورا"، ثم استشهدت جنى بعد وقت قصير.

وأُصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهما ياسمين ز. بجروح بالغة.

وبعد ثلاثة أشهر من تقديم الشكوى، طلبت النيابة العامة، ممثلة الادعاء، من قاضي تحقيق فتح تحقيق "ضد مجهولين" بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى "هجوم متعمد على السكان المدنيين" وهجوم على ممتلكات مدنية "لا تشكل هدفا عسكريا".

وقال محامي الجدة، أرييه عليمي "يسرنا أن النيابة العامة وافقت على فتح تحقيق وقبلت دعوانا المدنية. سيُجرى تحقيق في القصف الإسرائيلي الذي أودى بهذين الطفلين الفرنسيين".

وعبّر إيمانويل داود، محامي رابطة حقوق الإنسان، عن أسفه قائلا "حتى قبل بدء التحقيق، لدى النيابة العامة رغبة حازمة في حصر التحقيق بجرائم الحرب".

وقُدّمت شكاوى أخرى في فرنسا تتعلق بانتهاكات محتملة ارتكبت بحق فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقدمت منظمات بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، شكوى الصيف الفائت ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين من وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي معروفة باسم "وحدة الأشباح"، بتهمة ارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين في غزة.