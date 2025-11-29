أوكرانيا تتبنى الهجوم على ناقلتين ضمن الأسطول الشبح الروسي قبالة تركيا

قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لوكالة فرانس برس "استهدفت مُسيرات بحرية محدَّثة من طراز سي بيبي السفينتين وأصابتهما". ونشر الجهاز مقطع فيديو يُظهر مسيرات بحرية عائمة باتجاه السفينتين، قبل أن تُحدث انفجارات.

أعلنت أوكرانيا، السبت، مسؤوليتها عن الهجوم على ناقلتي نفط في البحر الأسود، اعتقادا بأنهما كانتا تنقلان نفطا روسيا خاضعا للعقوبات.

وهز انفجاران الناقلتين، "فيرات" و"كايروس"، قبالة الساحل التركي مساء الجمعة، وفق وزارة النقل التركية. وأضافت الوزارة أن إحداهما تعرضت لهجوم آخر صباح السبت.

وتعرضت ناقلة نفط كانت تبحر قبالة السواحل التركية في البحر الأسود، صباح السبت، لهجوم بمسيرة بحرية، غداة هجوم مماثل مساء الجمعة، حسبما ذكرت وزارة النقل التركية.

وأفادت الوزارة في بيان بأن "السفينة فيرات التي هوجمت بمركبات بحرية مسيرة على بُعد حوالى 35 ميلا بحريا (حوالى 65 كيلومترا) قبالة ساحل البحر الأسود، تعرضت لهجوم آخر هذا الصباح بمركبات بحرية مسيرة".

وأوضحت الوزارة أن السفينة، التي ترفع علم غامبيا ويُعتقد أنها تابعة لأسطول الشبح الروسي، "أصيبت بأضرار طفيفة في جانبها الأيمن فوق خط الماء"، مؤكدة "عدم اندلاع حريق على متنها وأن الطاقم بخير".

وأفادت السلطات التركية بأن ناقلة نفط ثانية، ترفع أيضا علم غامبيا ومتجهة إلى روسيا، اشتعلت فيها النيران مساء الجمعة على بُعد حوالى 28 ميلا بحريا (حوالى 52 كيلومترا) قبالة الساحل التركي إثر انفجار.

وأعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو السبت إجلاء 25من أفراد طاقم السفينة "كيروس" بسلام.

وتخضع الناقلتان لعقوبات غربية لخرقهما العقوبات المفروضة على روسيا ونقلهما النفط من موانئها.