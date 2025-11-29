إردوغان: إسرائيل تنتهك وقف النار وحماس تحافظ عليه رغم الاستفزازات

أفاد إردوغان بأن تركيا وحكومته لم ولن تلتزما أبدا الصمت إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. وأكد أنه سيستمر في الصدح بالحقائق الموجودة هناك أينما حل وارتحل في العالم.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بذرائع واهية، وإن حركة حماس تتبنى "نهجا صبورا" في الحفاظ عليه رغم الاستفزازات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأشار إردوغان في كلمة ألقاها السبت إلى وجود "حملة تضليل على المنصات الرقمية والإعلام الصهيوني للحيلولة دون تضامن شعبنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأضاف أن المؤسسات الإعلامية العالمية التي خيّمت في إسطنبول خلال أحداث "غزي بارك" بتركيا، أغمضت عيونها تماما أمام استشهاد أكثر من 270 صحافيا في غزة.

وانتقد إردوغان صمت "ما يُسمّى العالم المتحضر" أمام المجازر والإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال إن العالم اكتفى فقط بمشاهدة "وحشية إسرائيل" طيلة العامين الماضيين.

ولفت إلى وجود أرقام وإحصائيات "مخجلة" للإنسانية في ما يتعلق بفلسطين وقطاع غزة، مستشهدا على ذلك بأن 80% من مدارس غزة، أي 668 مبنى مدرسيا، كانت هدفا لقنابل إسرائيل.

وأضاف الرئيس التركي أن الهجمات الإسرائيلية أحرقت 165 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية بالكامل، فيما أصبحت 392 مدرسة غير صالحة للاستخدام.

وأوضح أن أكثر من 13 ألفا و500 طالب، وما يفوق 830 معلما وموظفا تربويا، و193 عالما وأكاديميا استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما هناك أكثر من 785 ألف طالب محرومون من حقهم في التعليم.

وأكد إردوغان أن هذه الأرقام "ليست نتائج قاسية للحرب فحسب"، بل هي جزء من سياسة إبادة جماعية متعمدة ومخططة يتم تطبيقها من جانب إسرائيل.

ومضى قائلا "اليوم، تُغطّي ملايين الأطنان من الركام والدمار قطاع غزة البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا. لم يبقَ تقريبا أي مبنى سليم أو قائم". وشدد على أن تجاهل هذا الواقع وعدم الحديث عنه، يعني مشاركة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وأفاد إردوغان بأن تركيا وحكومته لم ولن تلتزما أبدا الصمت إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. وأكد أنه سيستمر في الصدح بالحقائق الموجودة هناك أينما حل وارتحل في العالم.

وأردف الرئيس التركي "كما تعلمون، كنتُ الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا، وهناك أيضا صدحت بهذه الحقائق في كل الجلسات".

وفي سياق متصل، قال إنه وبوساطة تركية أيضا، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف أن تركيا ترحب بـ "النهج الصبور" لحركة حماس في الحفاظ على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، رغم كل الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية.

وأشار إردوغان إلى تفاقم معاناة فلسطينيي غزة داخل الخيام جراء حلول موسم الشتاء، مبينا أن بلاده تسعى لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد أن تركيا تقوم بكل ما يقع على عاتقها من أجل إحلال "السلام العادل والدائم"، وتثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولفت إردوغان إلى أن محاولات تركيا إدخال حاويات سكن مسبقة الصنع إلى غزة لتأمين المأوى للفلسطينيين هناك، تواجه عراقيل إسرائيلية.

وشدد على أن أنقرة ستواصل سياستها القائمة على دعم حل الدولتين حتى إقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الموافق 29 تشرين الثاني/ نوفمبر ترحم إردوغان على أرواح الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، معربا عن تحيته وتقديره باسمه واسم الشعب التركي لـ"إخوتنا الفلسطينيين".

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، تشهد عدد من دول العالم تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من جانب إسرائيل، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.