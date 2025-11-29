ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانهيارات التربة في سريلانكا إلى 123

قال المدير العام للمركز سمباث كوتويغودا للصحافيين في كولومبو إن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية، وإن 44 ألف شخص أُجلوا من مناطقهم.

أسفرت الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في سريلانكا، عن مقتل 123 شخصا على الأقل وتهجير عشرات الآلاف، بحسب ما أعلن مركز إدارة الكوارث في حصيلة جديدة السبت.

وأشار المركز في بيان إلى فقدان أثر 130 شخصا.

وتشهد سريلانكا منذ الإثنين أحوالا جوية قاسية بسبب مرور الإعصار ديتواه المتجّه حاليا نحو الهند، وفقا للمركز.

واشتدت الفيضانات السبت في المناطق المنخفضة ما دفع السلطات للأمر بإخلاء المناطق المحاذية لنهر كيلاني، الذي فاض الجمعة.

تُعد الظواهر الجوية القاسية شائعة في جنوب آسيا خلال فترات الرياح الموسمية، لكن العلماء يؤكدون أن تغير المناخ يُفاقم شدتها وتأثيرها.

شهدت سريلانكا أسوأ فيضانات في القرن الحالي عام 2003، وأودت حينها بـ254 شخصا.