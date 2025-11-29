تظاهرات تتسبب بتأجيل مؤتمر لليمين الألماني المتطرف

صار البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة أكبر أحزاب المعارضة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في شباط/فبراير وفوزه بأكثر من 20% من الاصوات، ويأمل في تحقيق مزيد من المكاسب في انتخابات العام المقبل في معاقله في الشرق.

أُرجئ اجتماع كان من المقرر أن يعلن خلاله عن المنظمة الشبابية لحزب البديل من أجل ألمانيا السبت، بعد أن قطع آلاف المتظاهرين الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد الحدث.

وكان آلاف المتظاهرين المناوئين لحزب البديل من أجل ألمانيا قد بدأوا بالتوافد على بلدة غيسن صباح السبت وسط انتشار للشرطة.

وقالت إحدى المنظمات الاحتجاجية إنها قطعت العديد من الطرق المؤدية إلى مكان اجتماع الحزب اليميني المتطرف وبأنها جمعت 15 ألف متظاهر.

كان من المقرر أن يبدأ اجتماع الحزب عند الساعة 10,00 صباحا بالتوقيت المحلي (9,00 ت غ) لكن بحلول الساعة 11,30 لم يكن قد بدأ بعد "بسبب التظاهرات" على ما أفاد المتحدث باسمه مايكل بفالتسغراف فرانس برس.

وعندما يبدأ الاجتماع يتوقع أن يختار الحاضرون قادة المنظمة الشبابية ونظامها الداخلي واسمها وشعارها.

صار البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة أكبر أحزاب المعارضة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في شباط/فبراير وفوزه بأكثر من 20% من الاصوات، ويأمل في تحقيق مزيد من المكاسب في انتخابات العام المقبل في معاقله في الشرق.

وستحل المنظمة الشبابية الجديدة مكان يونغ التيرناتيف (جاي إيه) والتي أدرجتها أجهزة الاستخبارات على قوائم المجموعات المتطرفة قبل أن يقوم حزب البديل من أجل ألمانيا بحلها هذا العام.

وكثيرًا ما أثارت "يونغ ألتيرناتيف" الجدل، سواء من خلال الهتافات العنصرية التي يطلقها بعض أعضائها أو عبر الاجتماعات التي يعقدونها مع ناشطين من النازيين الجدد.

ويُتوقع أن يُطلق على الجناح الشبابي الجديد لحزب البديل من أجل ألمانيا اسم "جيل ألمانيا" أو "شباب ألمانيا"، وسيقرر الأعضاء ما إذا سيعتمدون شعارا مقترحا يحمل رمز نسر وصليب وألوان العلم الألماني الأسود والأحمر والذهبي.

ويرجَّح أن يتولى جان باسكال هوم البالغ 28 عاما قيادة هذا الجناح. ويشغل هوم مقعدا في البرلمان وتربطه علاقات بمجموعات أخرى يمينية متطرفة وقومية عرقية.