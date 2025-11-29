مقتل شخصين وإصابة 13 شخصا بجروح في هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف كييف

سمعت انفجارات مدوية في كييف قرابة منتصف الليل، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس، في حين أفاد مسؤولون أن قوات الدفاع الجوي تعمل على صد الهجوم.

صورة توضيحية من هجوم سابق على كييف (Getty images)

شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح السبت، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 شخصا آخرين.

وسمعت انفجارات مدوية في كييف قرابة منتصف الليل، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس، في حين أفاد مسؤولون أن قوات الدفاع الجوي تعمل على صد الهجوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، إن "طائرات مسيرة للعدو تحلق فوق المدينة، والدفاعات الجوية ترد. مواقع عدة استهدفت في محيط العاصمة".

وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف عن ارتفاع حصيلة الهجوم الروسي إلى قتيلين و13 جريحا.

وحذر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، السكان بضرورة البقاء في الملاجئ أثناء الهجوم.

وكتب كليتشكو على تليغرام: "يوجد حاليا سبعة جرحى في العاصمة. نقل المسعفون أربعة منهم إلى المستشفى".

وكان كليتشكو قد أفاد في وقت سابق عن وجود فتى يبلغ 13 عاما بين المصابين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت كييف لهجوم ليلي آخر بطائرات مسيرة وصواريخ روسية، أدى إلى مقتل سبعة أشخاص، وفق مسؤولين، واندلاع حرائق في أبنية سكنية.