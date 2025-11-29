واشنطن: تجميد اللجوء وإجراءات أشد في الهجرة

بحسب وزارة الخارجية الأميركية، وصل أكثر من 190 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة منذ تولي طالبان الحكم في كابول.

أعلنت الحكومة الأميركية تجميد كل القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، كنتيجة مباشرة للهجوم الذي وقع في واشنطن، قبل يومين، وأسفر عن مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة جندي بجروح خطيرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وعقب الهجوم، أعلن ترامب وعدد من المسؤولين الأميركيين تشديد جوانب مختلفة من سياسة الهجرة الأميركية.

وأفاد مدير دائرة الهجرة، جوزف إدلو، في منشور عبر منصة "أكس"، بأن دائرة الهجرة علقت "كل القرارات" المتعلقة بمنح اللجوء في الولايات المتحدة "حتى إخضاع مختلف الأجانب لتدقيق أمني".

ويأتي قرار التجميد بعد أقل من شهر من إعلان الحكومة الأميركية عزمها خفض منح اللجوء إلى نحو 7500 حالة سنويا، مقابل نحو مئة ألف في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أيضًا تعليق إصدار التأشيرات لأي حامل جواز سفر أفغاني يتقدّم بطلب.

واعتبر وزير الخارجية الأميركية، ماركو روبيو، عبر منصة "أكس" أنه "ليس للولايات المتحدة أولوية أهم من حماية بلدنا وشعبنا".

"دول العالم الثالث"

وستُوجَّه إلى المشتبه فيه، رحمن الله لاكانوال، وهو مواطن أفغاني يبلغ 29 عامًا وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021، تهمة القتل، وتعتزم النيابة العامة الفدرالية المطالبة بعقوبة الإعدام في حقه. ولا تزال دوافع المشتبه به غير معروفة إلى الآن.

وصل لاكانوال إلى الولايات المتحدة عام 2021 بعدما خدم في صفوف الجيش الأميركي في أفغانستان، وفق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وكان يعيش مع عائلته في ولاية واشنطن (شمال غرب البلاد) قبل أن ينتقل إلى العاصمة.

والأربعاء، نفّذ في العاصمة هجومًا ضد مجموعة من الحرس الوطني، إذ أطلق النار على اثنين منهم، كلاهما في العشرينيات، قبل أن يُعتقل.

وتوفيت إحدى الضحيتين هي سارة بيكستروم (20 عامًا)، بينما لا يزال الجندي الثاني الذي أصيب وهو أندرو وولف (24 عامًا) بحال حرجة.

وبعد وقت قصير من إعلان وفاة بيكستروم، أكد ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنه سيمنع "الهجرة من كل دول العالم الثالث".

وأعلنت الإدارة الأميركية عن "مراجعة شاملة ودقيقة" لتصاريح الإقامة الدائمة ("غريت كاردز") الممنوحة لمواطني 19 دولة "تشكل مصدرًا للقلق"، بينها أفغانستان وهايتي وإيران وفنزويلا.

وتقول وكالة "فرانس برس"، في تقرير لها اليوم السبت، إنها بعد تواصلها، الجمعة، مع دائرة الهجرة لمعرفة ما هي دول العالم الثالث المعنية بإعلان ترامب الأخير، أشار مسؤولون فيها إلى القائمة نفسها التي تضم 19 بلدًا.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، وصل أكثر من 190 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة منذ تولي طالبان الحكم في كابول.