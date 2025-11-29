وزير خارجية مصر يتوجه إلى باكستان لبحث تعزيز العلاقات والتعاون

أوضحت أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، و"تعكس العلاقات الودية والمتجذرة بين البلدين، والمبنية على الإيمان المشترك والقرب الثقافي والتوافق في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية".

توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، السبت، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، إن عبد العاطي توجه إلى إسلام آباد، صباح السبت.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية المصري سيعقد خلال الزيارة "سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين الباكستانيين، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية".

وأضافت أن لقاءات عبد العاطي ستشمل كذلك ممثلي كبرى الشركات الباكستانية، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وفي إسلام آباد، ذكر بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن زيارة عبد العاطي ستتواصل على مدار يومي، السبت والأحد.

وأوضحت أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، و"تعكس العلاقات الودية والمتجذرة بين البلدين، والمبنية على الإيمان المشترك والقرب الثقافي والتوافق في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية".

وتوقعت الوزارة أن "تسهم الزيارة في تعزيز التوجه الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين ودفعها نحو آفاق أوسع، مع التركيز على التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي والثقافي وتواصل الشعوب".

ولفتت إلى أن وزير الخارجية المصرية سيعقد خلال الزيارة اجتماعا ثنائيا ومحادثات على مستوى الوفود مع نظيره الباكستاني، حيث "سيستعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية ويتبادلان الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في غزة".

وخلال الأشهر الأخيرة، أبدت القاهرة وإسلام آباد، عبر زيارات واتصالات هاتفية، رغبة في توثيق العلاقات بين البلدين.

ففي شهر أيار/ مايو الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رغبة مصر في تعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء شهباز شريف.

فيما زار شهباز مصر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، للمشاركة في قمة السلام حول غزة التي انعقدت في منتجع شرم الشيخ.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أجرى رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير زيارة إلى مصر، أكد خلالها التزام بلاده بتحسين التعاون الدفاعي والعسكري مع القاهرة، وفق بيان للجيش المصري.