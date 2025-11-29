"الخضر" الألماني: خلافات داخلية حول الاعتراف بفلسطين

من المتوقع أن تشهد المناقشات المقررة، مساء اليوم، جدلاً بشأن نموذج للخدمة العسكرية والاعتراف بفلسطين كدولة.

يواصل حزب الخضر الألماني، اليوم السبت، مؤتمره العام في مدينة هانوفر بمناقشات تشمل حماية المناخ وسياسة الطاقة وأعمال العنف في الشرق الأوسط.

ويعقد المؤتمر الممتد ثلاثة أيام تحت شعار "لكي يكون للمستقبل مستقبل من جديد".

ولم يتمكن الحزب حتى الآن من تجاوز إخفاقه انتخابات البرلمان الاتحادي (البوندستاج) التي جرت في شباط/فبراير الماضي، والتي حصل فيها على نسبة 11.6 % من الأصوات، وأطاحت بشخصيات قيادية مثل وزير الاقتصاد السابق، روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية السابقة، أنالينا بيربوك.

كما يدور المؤتمر العام حول الشخصيات التي يمكن أن تسد هذه الفجوة.

وفي اليوم الأول من المؤتمر، اتهمت رئيسة الحزب، فرانتسيسكا برانتنر، الحكومة الألمانية بالتخلي عن الشباب، ليس فقط في قضية حماية المناخ. وقالت إن الوقت قد حان لوضع عقد جديد بين الأجيال.