تصاعد التوتر بين موسكو وكييف: هجمات متبادلة وتحركات دبلوماسية لإنهاء الحرب

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون، بينهم طفل، جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف مشارف العاصمة الأوكرانية كييف ليل السبت – الأحد، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة ميكولا كالاشنيك. وأوضح في منشور على تليغرام أن الهجوم طال منطقة فيشغورود، حيث تعمل فرق الإنقاذ على إخلاء برج سكني وإخماد الحرائق المشتعلة فيه.

ويأتي هذا الهجوم بعد ضربات روسية أخرى نفذتها طائرات مسيّرة وصواريخ مساء الجمعة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد.

في المقابل، استهدفت زوارق مسيّرة أوكرانية ناقلتي نفط في البحر الأسود، في هجوم قالت كييف إنه جاء ردا على استمرار موسكو في تصدير النفط. وقد أدانت تركيا الحادث مؤكدة أنه وقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وفي خضم التصعيد العسكري، تتواصل التحركات الدبلوماسية، إذ أعلن مسؤول أميركي أن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقون مسؤولين أوكرانيين في فلوريدا يوم الأحد، بالتزامن مع زيارة وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة لبحث الاتفاق المقترح لإنهاء الحرب.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، توجه فريق تفاوضي إلى واشنطن لمناقشة الخطة الأميركية، التي كانت مسودتها الأولى قد تضمنت بنودا مثيرة للجدل، منها انسحاب أوكرانيا من دونيتسك واعتراف واشنطن بدونيتسك والقرم ولوغانسك كأراض روسية. وبعد انتقادات أوكرانية وأوروبية، عدلت الولايات المتحدة المقترح، لكن تفاصيله الحالية لا تزال غير واضحة.

ومن المقرر أن يتوجه زيلينسكي إلى باريس يوم الإثنين لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن جهود دبلوماسية مكثفة لإيجاد مخرج للأزمة.