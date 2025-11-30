فيدان من طهران: التهديد الأمني الأبرز في المنطقة يتمثل في السياسات التوسعية لإسرائيل

قال فيدان إن "التهديد الأمني الأبرز في المنطقة يتمثل في السياسات التوسعية للكيان الإسرائيلي، وهجمات الكيان على غزة وفلسطين ولبنان وإيران وقطر كشفت هذه الحقيقة بوضوح".

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت مصادر دبلوماسية للأناضول إن فيدان التقى بزشكيان في طهران على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى إيران.

كما التقى فيدان في إطار الزيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، في طهران.

وفي وقت سابق الأحد، وصل فيدان طهران في إطار زيارة عمل والتقى نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وكان قد قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال استقباله فيدان إننا "نؤكد ضرورة توسيع التعاون الثنائي".

إيران وتركيا تتّفقان على بناء خط سكك حديد مشترك للتجارة

اتّفقت إيران وتركيا على المباشرة في إنشاء خط سكك حديد مشترك جديد سيكون بوابة إستراتيجية بين آسيا وأوروبا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد.

المسار المخطط له والمعروف في إيران باسم خط سكك الحديد ماراند-جشمه ثريا والذي يمتد إلى المنطقة الحدودية التركية، يبلغ طوله نحو 200 كلم.

الخط تقدّر تكلفته بنحو 1,6 مليار دولار ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه ثلاث إلى أربع سنوات، وفق السلطات الإيرانية.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قالت وزيرة النقل الإيرانية فرزانه صادق إن خط سكك الحديد سيحوّل القسم الجنوبي مما كان يُعرف بطريق الحرير إلى "ممر سكك حديد كامل يضمن ترابط الشبكة بين الصين وأوروبا".

وأضافت أنه سيضمن أيضا "نقلا سريعا ورخيصا لشتى أنواع البضائع مع توقفات قليلة".

وقال عراقجي في مؤتمر صحافي مشترك الأحد مع نظيره التركي هاكان فيدان "جرى التأكيد على ضرورة إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار بين البلدين".

وأضاف أن "البلدين شدّدا أيضا على أهمية خط السكك الحديد... في المنطقة وأبديا أملا في أن يبدأ بناء هذا الخط في أقرب وقت ممكن".

كان طريق الحرير القديم عبارة عن نظام موسع من طرق التجارة التي ربطت لقرون شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، ما سهّل تدفق السلع وانتشار الثقافة والمعرفة عبر القارات.

في العام 2013، أعلنت الصين إنشاء "مبادرة الحزام والطريق"المعروفة رسميا باسم "طريق الحرير الجديد"، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء بنى تحتية بحرية وبرية وسكك حديد لتعزيز التجارة العالمية.

تسعى إيران إلى تعزيز البنى التحتية والتجارة مع الدول المجاورة كجزء من جهودها لإنعاش اقتصادها الرازح تحت وطأة ضغوط كبرى بسبب العقوبات الدولية المفروضة منذ عقود.