كرواتيا: الآلاف يتظاهرون في زغرب ضد اليمين المتطرف

شهدت كرواتيا في الأشهر الأخيرة محاولات متزايدة من قوميين يمينيين لفرض أجندتهم، وترافق ذلك مع حوادث استهدفت الأقلية الصربية وظهور التحية المرتبطة بنظام البلاد المؤيد للنازية خلال الحرب العالمية الثانية في الفضاء العام.

جانب من المتظاهرين ضد اليمين المتطرف (Getty images)

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الكرواتية زغرب الأحد، في مسيرة مناهضة للفاشية احتجاجا على تصاعد محاولات تبييض حقبة الحرب العالمية الثانية وصعود الأفكار اليمينية المتطرفة في البلاد.

في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، اقتحم رجال مقنّعون فعالية ثقافية صربية في مدينة سبليت، مؤدّين تحية أوستاشا الفاشية.

ولا تزال العلاقات متوترة مع الأقلية الصربية منذ حرب تسعينيات القرن الماضي بين كرواتيا والانفصاليين الصرب المدعومين من بلغراد والرافضين لاستقلالها.

في تموز/يوليو، احتشد مئات الآلاف في زغرب في حفل للمغني القومي المتطرف ماركو بيركوفيتش تومبسون، الذي تبدأ إحدى أشهر أغانيه بتحية أوستاشا، وغالبا ما يرتدي جمهوره رموزا مرتبطة بها.

وبعد أيام، أدى نائبان التحية نفسها داخل البرلمان، فيما استضاف المجلس في تشرين الأول/أكتوبر طاولة مستديرة قلّلت من عدد ضحايا معسكر الاعتقال الكرواتي إبّان الحرب العالمية الثانية.

وجاء في بيان منظمي مسيرة الأحد "لم يعد الفاشيون يخجلون أو يختبئون"، داعين إلى مقاومة "العنف، وتزوير التاريخ، ومحاولات الترهيب".

وقال المتظاهر كريستيان كرالي، وهو طالب هندسة كهربائية "لدينا اليوم مشكلة حقيقية مع انتشار إحياء أيديولوجيا أوستاشا"، وهي الحركة التي اضطهدت وقتلت مئات الآلاف من الصرب واليهود والغجر والكروات المناهضين للفاشية.

وسار المتظاهرون في وسط العاصمة تحت شعار "نحن جميعا مناهضون للفاشية"، حاملين لافتة ضخمة في المقدمة كتب عليها "متحدون ضد الفاشية".

ونُظّمت مسيرات مشابهة في ثلاث مدن كرواتية أخرى هي رييكا وبولا وزادار على الساحل الأدرياتيكي.