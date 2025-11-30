كيم يتعهد بقدرات جوية استراتيجية وتصعيد جديد في شبه الجزيرة الكورية

قال كيم في خطابه إن سلاح الجو سيحصل على تجهيزات جديدة وسيعهد إليه "بمسؤوليات مهمة" دون الكشف عن طبيعتها، مؤكدا أن عليه "صد جميع أعمال التجسس والاستفزازات العسكرية المحتملة من الأعداء".

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن بلاده ستزود قواتها الجوية بـ"أصول عسكرية إستراتيجية جديدة"، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس سلاح الجو. وشاركته في المناسبة ابنته كيم جو آي، التي يعتقد على نطاق واسع أنها المرشحة لخلافته في المستقبل.

وقال كيم في خطابه إن سلاح الجو سيحصل على تجهيزات جديدة وسيعهد إليه "بمسؤوليات مهمة" دون الكشف عن طبيعتها، مؤكدا أن عليه "صد جميع أعمال التجسس والاستفزازات العسكرية المحتملة من الأعداء". ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا أظهرت كيم وابنته وهما يشاهدان طائرات نفاثة تجري مناورات جوية.

تأتي هذه التصريحات في وقت ترفض فيه بيونغ يانغ دعوات سيول لاستئناف الحوار العسكري، رغم المخاوف المتصاعدة من احتمال وقوع احتكاكات عبر الحدود.

وكانت كوريا الجنوبية قد اقترحت هذا الشهر محادثات لبحث انتهاكات خط الترسيم العسكري، وسط تقارير عن توغلات متكررة للقوات الكورية الشمالية.

كما أشار الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، إلى أن الشمال وضع ثلاث طبقات من الأسلاك الشائكة على طول الحدود، محذرا من أن الوضع أصبح “خطيراً وغير قابل للتنبؤ”.

سباق تسلح نووي وتوترات متصاعدة

وتعيش شبه الجزيرة الكورية إحدى أكثر مراحلها توترا خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار كوريا الشمالية في تطوير برنامجها النووي والصاروخي بوتيرة متسارعة، بما يشمل صواريخ باليستية عابرة للقارات وقادرة على حمل رؤوس نووية.

وفي المقابل، تعمل كوريا الجنوبية على تعزيز تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة، بما في ذلك تدريبات مشتركة وأنظمة دفاع متقدمة.

وقد أدى هذا السباق إلى خلق بيئة شديدة الحساسية، إذ تزداد المخاوف من سوء تقدير قد يفضي إلى اشتباك غير مقصود، خصوصا في ظل انقطاع قنوات الاتصال العسكرية بين الجانبين ورفض بيونغ يانغ الدخول في مفاوضات.