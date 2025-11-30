4 قتلى و10 مصابين بإطلاق نار في كاليفورنيا

وتستمر السلطات في جمع المعلومات في موقع الحادث، الذي لا يزال يعتبر مسرحا نشطا للأحداث، بينما يعمل المحققون على تحديد الملابسات والأسباب الدقيقة وراء الهجوم.

أعلنت الشرطة الأميركية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين جراء إطلاق نار استهدف تجمعًا عائليًا مساء السبت في مدينة ستوكتون شمال ولاية كاليفورنيا.

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغات قبل الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش)، عن واقعة إطلاق نار بالقرب من المبنى رقم 1900 بشارع لوسيل في ستوكتون.

وأشار مكتب قائد شرطة مقاطعة سان جواكين إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال أن يكون الحادث متعمدًا، فيما نقل عدة مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتستمر السلطات في جمع المعلومات في موقع الحادث، الذي لا يزال يعتبر مسرحا نشطا للأحداث، بينما يعمل المحققون على تحديد الملابسات والأسباب الدقيقة وراء الهجوم.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إطلاق نار قرب البيت الأبيض في العاصمة الأميركية، استهدف عناصر من الحرس الوطني لولاية ويست فرجينيا، أسفر عن وفاة جندية وإصابة زميلها بجروح خطيرة.

وقد أعلنت الحكومة الأميركية يوم الجمعة عن تجميد جميع قرارات اللجوء وإجراءات لتشديد سياسة الهجرة، في خطوة مرتبطة بالاهتمام المتزايد بمسائل الأمن العام والسيطرة على العنف المسلح.