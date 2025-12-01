أزمة ميزانية في النرويج... الجدل يتواصل حول الاستثمارات في إسرائيل

حكومة النرويج تفشل في تأمين أغلبية لتمرير ميزانية 2026 قبل انتهاء المهلة، وسط خلافات تتعلق بالتنقيب عن النفط ومستقبل استثمارات صندوق الثروة السيادي في الشركات الإسرائيلية. رئيس الوزراء قد يضطر إلى طرح الثقة، فيما تواجه حكومته اليسارية انقسامًا سياسيًا متصاعدًا.

فشلت حكومة الأقلية التي يقودها حزب العمال في النرويج في الحصول على دعم برلماني لمشروع الميزانية العامة لعام 2026 قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، ما دفعها إلى استئناف المفاوضات داخل البرلمان في محاولة للتوصل إلى تسوية تتعلق بملفين شائكين: التنقيب عن النفط، واستثمارات صندوق الثروة السيادي في الشركات الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان النرويجي على الميزانية يوم الجمعة، فيما قد يضطر رئيس الوزراء، يوناس غار ستوره، إلى الدعوة لتصويت على الثقة إذا تعذّر التوصل لاتفاق قبل ذلك الموعد، وهو سيناريو يضع حكومته في موقع سياسي حرج، رغم فوز حزب العمال بولاية ثانية بفارق ضئيل في انتخابات أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأدت نتيجة الانتخابات إلى وضع حزب العمال في موقع يعتمد فيه على دعم أربعة أحزاب يسارية صغيرة لتمرير الميزانية، بينما أبدى حزبان فقط، حزب الوسط والحزب الأحمر اليساري المتطرف، موافقتهما على مشروع الميزانية حتى الآن، ما يعمّق أزمة الحكومة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القطب الشمالي النرويجية، يوناس شتاين، لـ"رويترز" إن ما يحدث "مثير للدهشة بعد وقت قصير من الانتخابات"، مشيرًا إلى هشاشة التحالف الداعم للحكومة.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية، قالت رئيسة لجنة المالية في البرلمان عن حزب العمال، توفا موفلاج، إنه "علينا مواصلة عملنا لضمان أغلبية لهذه الميزانية بحلول يوم الجمعة".

وتُعدّ النرويج من كبار موردي الغاز لأوروبا ومن كبار منتجي النفط عالميًا. ويؤكد ستوره ضرورة الاستمرار في استكشاف المحروقات لدعم القطاع الأكثر أهمية في البلاد، وسط اعتراضات من أحزاب يسارية تدعو إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتواجه الحكومة أيضًا مطالب بأن يسحب صندوق الثروة السيادي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، استثماراته من جميع الشركات الإسرائيلية. لكن الحكومة تعترض على ذلك، وتصرّ على أن الاستبعاد ينبغي أن يشمل فقط الشركات "المتورطة في احتلال الأراضي الفلسطينية".

وقال أستاذ العلوم السياسية في معهد البحوث الاجتماعية في أوسلو، يوهانس بيرغ، لـ"رويترز" إن "السياسة النرويجية أصبحت أكثر استقطابًا"، في إشارة إلى احتدام الخلافات بين الحكومة والأحزاب اليسارية التي تعتمد عليها لتمرير الميزانية.