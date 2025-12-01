الجنائية الدولية تدافع عن استقلاليتها في مواجهة العقوبات الأميركية

المحكمة الجنائية الدولية تؤكد تمسّكها باستقلاليتها في مواجهة العقوبات الأميركية التي تطال قضاة ومدعين بارزين، فيما شددت دول أوروبية على رفضها "الإجراءات القسرية" ضد المحكمة. يأتي ذلك وسط أزمة غير مسبوقة تعصف بالهيئة بعد مذكرة التوقيف بحق نتنياهو.

دافعت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ودول أوروبية عدة، بشدة، الإثنين، عن استقلالية الهيئة القضائية التي تواجه عقوبات أميركية تستهدف العديد من مسؤوليها البارزين.

وقالت رئيسة المحكمة، توموكو أكاني، في افتتاح الاجتماع السنوي لممثلي الدول الأعضاء في الهيئة ومقرها لاهاي، "لنكن واضحين، نحن لا نقبل أي ضغط، من أي نوع كان".

وتابعت "إن استقلاليتنا وحيادنا هما المبدآن الأساسيان لنا ولا مساس بهما. إن ولاءنا هو فقط لنظام روما الأساسي (النص المؤسس للمحكمة) والقانون الدولي".

وتمر المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بفترة هي الأصعب في تاريخها الممتد لـ23 عاما.

فبعدما أثار حفيظته إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقوبات على قضاة ومدعين عامين في المحكمة.

ويأتي ذلك فيما تم وقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، حاليًا عن أداء مهامه إلى حين استكمال تحقيق يجري بحقه في مزاعم اعتداء جنسي، ينفي ارتكابها.

إلى ذلك، أعلنت أربع دول أعضاء بينها المجر، عزمها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وشدّد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي حضر الاجتماع السنوي في لاهاي، على "التزام فرنسا الراسخ" تجاه المحكمة.

وقال دارمانان "إن المحكمة تمر بفترة غير مسبوقة. إنها تواجه عقوبات وإجراءات قسرية تستهدف قضاة ومدعين عامين، بما في ذلك قاض فرنسي".

وشدد على أن "هذه الإجراءات غير مقبولة".

وقالت ممثلة الدنمارك، إلزبيث سوندرغارد كرون، متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، إن التكتل "يدافع بقوة عن المحكمة في مواجهة التهديدات والعقوبات التي تطالها".