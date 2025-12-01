العراق يدعو شركات أميركية لتقديم عروض لإدارة حقل نفط تشغّله "لوك أويل" الروسية

قال مسؤول في الوزارة إن الشركة الفائزة "ستشغِّل الحقل بدلا من لوك أويل"، علما بأن القرنة-2 هو من أكبر حقول النفط في العالم.

أعلنت بغداد، اليوم الإثنين، أنها وجهت دعوات لشركات نفط أميركية كبرى لتقديم عروض لإدارة حقل غرب القرنة-2 بجنوب العراق والذي تشغّله شركة "لوك أويل" الروسية المستهدفة بعقوبات أميركية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وزارة النفط في بيان، إنها أخذت "الإجراءات الأصولية بتوجيه دعوات مباشرة وحصرية إلى عدد من الشركات النفطية الكبرى الأميركية والدخول في مفاوضات مباشرة معها لتقديم عطاءاتها والتنافس الشفاف بينها".

وذكرت أن ذلك يأتي "بغية انتقال إدارة حقل غرب القرنة-2 إلى إحداها".

وقال مسؤول في الوزارة إن الشركة الفائزة "ستشغِّل الحقل بدلا من لوك أويل"، علما بأن القرنة-2 هو من أكبر حقول النفط في العالم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن انتقال إدارة الحقل "من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار الأسواق العالمية ويضمن إدامة عملية إنتاج النفط العراقية وحصصه السوقية وإدامة موارد الدولة".

وقال عدد من الخبراء النفطيين العراقيين، إن الشركة الأوفر حظا لتشغيل الحقل هي "إكسون موبيل" الضخمة.

وعادت "إكسون موبيل" إلى العراق في تشرين الأول/أكتوبر بتوقيع اتفاقية مبادئ مع وزارة النفط من شأنها أن تمهّد الطريق أمام تطوير حقل "مجنون" النفطي في الجنوب.

وانسحبت الشركة من العراق في العام 2024 بتوقفها عن تطوير حقل غرب القرنة-1 وأحد أكبر حقول العراق والذي انتقل لاحقا الى شركة صينية.

في 22 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الضخمتَين لتجفيف مصادر تمويل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/ فبراير 2022.

ودخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتدير شركة "لوك أويل" حقل غرب القرنة-2 منذ أكثر من عقد، وهو يُنتج اليوم 480 ألف برميل يوميا أي ما يمثل 10% من إجمالي إنتاج العراق من النفط الخام و15% من صادراته.

ويبلغ احتياطي النفط الخام في العراق نحو 150 مليار برميل قادرة على الاستمرار بتغذية الأسواق العالمية على مدى أكثر من 120 عاما، وفق السلطات.

ويُعدّ العراق الذي يوفّر النفط نحو 90% من عائداته، ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدّر ما معدّله 3,5 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

وفي أيار/ مايو، رفعت السلطات الاتحادية العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان العراق بسبب توقيعها عقود غاز مع شركتين أميركيتين من دون موافقتها، وإحداها "إتش كيه إن إنرجي".