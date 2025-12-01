الكرملين: ويتكوف سيلتقي بوتين الثلاثاء في موسكو

تأتي هذه الزيارة إلى روسيا في أعقاب مفاوضات جرت بين الوفدين الأميركي والأوكراني في فلوريدا الأحد، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها "مثمرة".

أعلن الكرملين اليوم الإثنين، أن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بعد ظهر غد الثلاثاء لمواصلة المناقشات حول الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إيجازه الصحافي اليومي "من المقرر عقد الاجتماع مع ويتكوف غدا"، مضيفا أن الاجتماع سيُعقد "بعد الظهر".

تأتي هذه الزيارة إلى روسيا في أعقاب مفاوضات جرت بين الوفدين الأميركي والأوكراني في فلوريدا الأحد، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها "مثمرة".

لكن روبيو أكّد الحاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق.

واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الأسبوع الحالي مهم جدا لجهود إنهاء النزاع، مع استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين في باريس.

ويواجه زيلينسكي ضغوطا عسكرية وسياسية كبيرة، في وقت يعبّر فيه ترامب عن تفاؤله بشأن حل الصراع الذي أشعلته روسيا قبل نحو أربع سنوات.