ترامب سيجتمع مع كبار مسؤولي الأمن القوميّ لبحث ملف فنزويلا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيعقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث الوضع في فنزويلا، وسط تصاعد التوتر بشأن احتمال لجوء واشنطن إلى عمل عسكري.

وأجابت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، خلال إيجاز صحافي، حيال التقارير المتعلقة بالاجتماع "أؤكّد أن الرئيس سيجتمع إلى فريقه للأمن القومي، بشأن هذا الموضوع، وبشأن مسائل أخرى عدة".

وتكثف الولايات المتحدة الضغوط على فنزويلا من خلال تعزيزات عسكرية ضخمة في الكاريبي، وتحذير من ترامب بأن المجال الجوي الفنزويلي "مغلق".

ورغم أن ترامب لم يهدد علنا باستخدام القوة، قال في الأيام الأخيرة إن الجهود الرامية إلى وقف تهريب المخدرات الفنزويلية "برا"، ستبدأ "قريبا جدا".

واستهدفت القوات الأميركية منذ أيلول/ سبتمبر، أكثر من 20 سفينة اشتبهت في تورطها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن ضابطا بحريا برتبة أدميرال هو الذي أصدر الأمر بتنفيذ الضربة الأميركية في أيلول/ سبتمبر الماضي، قبالة سواحل فنزويلا على قارب اشتُبه بتهريبه مخدرات، ودافعت عن شرعية هذه الضربة رغم الجدل المتزايد بشأنها في الولايات المتحدة.

وأضافت كارولاين ليفيت أن قائد العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأميركية الأدميرال فرانك برادلي أصدر الأمر بتنفيذ الضربة التي كانت تهدف، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، إلى الإجهاز على شخصين كانا قد نجَوا من ضربة صاروخية أولى.

وشددت ليفيت على أن الأدميرال "كان له كامل الحق" في اتخاذ هذا القرار.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إنه "لم يكن ليرغب" بتوجيه ضربة ثانية للقارب في الحادث الذي وقع في 2 أيلول/ سبتمبر، وهي أول عملية في منطقة الكاريبي يتم الإعلان عنها، وتقول واشنطن إنها تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست"، وشبكة "سي إن إن"، الجمعة، أن الجيش الأميركي وبعد توجيهه ضربة أولى للقارب الذي اندلعت فيه النيران، أتبعَها بضربة ثانية للقضاء على ناجيين اثنين كانا يتشبثان بالقارب المحترق.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن الجيش تلقى توجيهات قبل العملية من وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، بقتل كل من كان على متن القارب.

وقال أحد المصادر للصحيفة: "الأمر كان بقتل الجميع".

ودافع ترامب عن هيغسيث، إذ قال للصحافيين في الطائرة الرئاسية، الأحد: "سأعرف المزيد عن ذلك، لكن بيت قال إنه لم يأمر بقتل هذين الرجلين".

وعندما سُئل ما إذا كان يرغب هو شخصيا بشن ضربة ثانية لقتل ناجين، قال ترامب "سننظر في الأمر، ولكن لا، لم أكن لأرغب في ذلك (...) ولا في ضربة ثانية. الضربة الأولى كانت فتاكة للغاية".

وردّ بيت هيغسيث مستنكرا التقارير التي وصفها بأنها "أخبار مضللة".