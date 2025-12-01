ترامب يكشف عن مكالمة مع مادورو وسط تصاعد التوتر في الكاريبي

تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الكاريبي، فيما حذر ترامب من أن المجال الجوي الفنزويلي "مغلق". وأشار إلى أن الاتصال مع مادورو لم يكن جيدا أو سيئا بالضرورة، قائلا: "لقد كانت مجرد مكالمة هاتفية".

في خضم التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وفنزويلا، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت تتهم فيه كاراكاس واشنطن باستخدام مكافحة تهريب المخدرات غطاء لنشر قوات عسكرية كبيرة في البحر الكاريبي بهدف الإطاحة بمادورو.

وتواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الكاريبي، فيما حذر ترامب من أن المجال الجوي الفنزويلي "مغلق". وأشار إلى أن الاتصال مع مادورو لم يكن جيدا أو سيئا بالضرورة، قائلا: "لقد كانت مجرد مكالمة هاتفية".

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاتصال تضمن حديثا عن اجتماع محتمل في الولايات المتحدة، بينما ذكرت "وول ستريت جورنال" أن النقاش تناول أيضا شروط عفو محتمل إذا قرر مادورو التنحي.

وفي سياق متصل، قال السيناتور الجمهوري ماركوين مولين، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن واشنطن عرضت على مادورو مغادرة فنزويلا إلى روسيا أو أي بلد آخر.

وتتهم الولايات المتحدة مادورو بقيادة شبكة تهريب مخدرات تعرف باسم "كارتل الشموس"، ورصدت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه، فيما تنفي فنزويلا وحلفاؤها وجود مثل هذه الشبكة.

ضربة أميركية مثيرة للجدل في الكاريبي

وعلى صعيد آخر، قال ترامب إنه سيدرس ما نشرته تقارير إعلامية بشأن قيام الجيش الأميركي بتنفيذ ضربة ثانية لقارب في الكاريبي في 2 أيلول/سبتمبر، بهدف قتل شخصين نجيا من الضربة الأولى.

ورغم تأكيده أنه "لم يكن يرغب" بتوجيه الضربة الثانية، فإن تقارير مشتركة لواشنطن بوست و"سي إن إن" أشارت إلى أن الجيش تلقى تعليمات من وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بـ "قتل كل من كان على متن القارب"، حسب مصادر لم تسمها الوسيلتان.

وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات الأميركية المستمرة ضد تهريب المخدرات، والتي أسفرت منذ سبتمبر عن استهداف أكثر من 20 سفينة ومقتل ما لا يقل عن 83 شخصا.