"سنتكوم" تعلن تنفيذ عملية ضد داعش مع وزارة الداخلية السورية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنها نفذت عملية مشتركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مع وزارة الداخلية السورية جنوبي البلاد، بين 24 و27 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.

وأشارت "سنتكوم" في بيان أصدرته، الأحد، إلى أن العملية المشتركة استهدفت أكثر من 15 مستودع أسلحة لداعش جنوبي سورية.

ولفتت إلى أن هذه العملية المشتركة مثلت خطوة مهمة ضد محاولات داعش، لإعادة تنظيم صفوفه في المنطقة.

وأوضحت أن العملية دمرت ذخائر هاون وصواريخ، وأسلحة من مختلف العيارات، ورشاشات، وألغاما مضادة للدبابات، ومواد تُستخدَم في تصنيع العبوات الناسفة.

وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، في البيان، على أن العمليات تهدف إلى منع داعش من استعادة قوته في المنطقة.

وأضاف كوبر: "أضعفت هذه العملية الناجحة قدرة التنظيم الهجومية بشكل أكبر. لن نسمح لداعش بالوصول إلى مستوى يُشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها".

وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، أعلنت السفارة الأميركية في دمشق انضمام سورية إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014.

وجاء في تدوينة السفارة على منصة "إكس" الأميركية آنذاك: "هذه لحظة مفصلية بتاريخ سورية وبالحرب العالمية ضد الإرهاب. سورية أصبحت رسميا الشريك رقم 90 الذي انضم للتحالف الدولي لهزيمة داعش".

يُذكر أن التحالف الدولي الذي تأسس عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة، نفّذ منذ ذلك الحين عمليات عسكرية ضد "داعش" في سورية والعراق بمشاركة العديد من الدول.