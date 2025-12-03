إدارة ترامب تفصل ثمانية قضاة مكلفين شؤون الهجرة في نيويورك

انتشرت مقاطع فيديو لاشتباكات بين العناصر ومهاجرين في أنحاء العالم، ما جعل هذا المبنى موقعا رمزيا للقمع الوحشي الذي تشنه إدارة دونالد ترامب على المهاجرين غير النظاميين في البلاد...

فصلت وزارة العدل الأميركية ثمانية قضاة مكلّفين قضايا الهجرة في نيويورك الاثنين، وفق ما أفادت الجمعية التي تمثلهم الثلاثاء، في خضم حملة تشنها إدارة دونالد ترامب على الهجرة.

وأفادت الجمعية الوطنية للقضاة المكلّفين قضايا الهجرة بأن القضاة الثمانية يعملون جميعهم في مبنى 26 فيديرال بلازا في مانهاتن الذي يضم محكمة مسؤولة عن مراجعة قضايا المهاجرين الذين يحاولون تسوية أوضاعهم، مؤكدة تقارير صحافية في هذا الشأن.

ومنذ أشهر، يقوم عناصر ملثمون من الشرطة الفدرالية بدوريات في ممرات هذا المبنى بشكل يومي ويوقفون مهاجرين أثناء مغادرتهم جلسات المحكمة، تحت أعين الصحافة التي تكون حاضرة أيضا كل يوم.

وما زالت أسباب اختيار هؤلاء القضاة الثمانية تحديدا لفصلهم غير معروفة، لكنهم يضافون إلى حوالى 90 قاضيا فصلوا هذا العام في أنحاء البلاد، وفقا لتعداد أجرته صحيفة نيويورك تايمز (من أصل حوالى 600).

وتعتقد جماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين أن فصل القضاة يهدف إلى استبدالهم بآخرين أكثر انسجاما مع سياسة الحكومة.