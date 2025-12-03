اجتماع بوتين وويتكوف وكوشنر استمر لخمس ساعات.. مسؤول روسي: محادثات مثمرة

انتهى الاجتماع بين بوتين وويتكوف وكوشنر بعد أن استمر لنحو 5 ساعات في موسكو، وتناول الخطة الأميركية لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ نحو 4 سنوات.

من الاجتماع بين بوتين وويتكوف وكوشنر في موسكو (Gettyimages)

أعلن الكرملين ليل الثلاثاء – الأربعاء، انتهاء المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ودام الاجتماع نحو خمس ساعات، وتناول خطة أميركية معدّلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مبعوث بوتين والمتحدث باسم الكرملين، بأن المحادثات مع الولايات المتحدة في موسكو كانت مثمرة.

وذكر الكرملين، أن المحادثات كانت مفيدة وبناءة، وجرى مناقشة عدة خيارات لخطة تسوية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين طلب نقل عدد من الإشارات السياسية المهمة إلى ترامب.

وأضاف "اتفقنا مع الأميركيين على عدم الكشف عن مضمون المفاوضات التي جرت"؛ لافتا إلى أن "الممثلين الأميركيين سيعرضون نتائج المحادثات في موسكو على ترامب والاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة".

وقال مساعد الرئيس الروسي "أكدنا مع الطرف الأميركي على العمل المشترك للوصول إلى التسوية السلمية في أوكرانيا"؛ مضيفا "ناقشنا بعض الوثائق التي قدمها لنا الوفد الأميركي بشأن حل الأزمة الأوكرانية".

وأشار إلى أنه "وافقنا على بعض النقاط الأميركية ورفضنا البعض الأخرى. لم يتم التوصل إلى تسوية حتى الآن بشأن تبادل الأراضي، ولم نناقش البنود الـ28 في الخطة الأميركية ولا يزال هناك الكثير من العمل".

وقال بوتين مخاطبا ويتكوف وكوشنر، وهما يجلسان إلى طاولة مع مترجمين، "أنا سعيد جدا لرؤيتكما".

وطرحت الولايات المتحدة قبل زهاء 10 أيام خطة مؤلفة من 28 بندا لإنهاء الحرب المستمرة منذ شباط/فبراير 2022، صيغت من دون أي تدخل من حلفاء أوكرانيا الأوروبيين. وأخذت الخطة في الاعتبار العديد من المطالب الروسية.

وعدّلت واشنطن المسودة الأصلية مع الأوكرانيين والأوروبيين، قبل أن تنكب على درسها مجددا بصورة ثنائية مع الأوكرانيين في فلوريدا.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الحرب في أوكرانيا بأنها "فوضوية" وليس من السهل حلها.

وسيطرت روسيا على مساحات شاسعة من جنوب وشرق أوكرانيا خلال الحرب، لكن أوكرانيا لا تزال تسيطر بقوة على موانئ رئيسية منها أوديسا.

وتعد هذه الحرب الأكثر حصدا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأعربت واشنطن عن "تفاؤل كبير" الإثنين رغم استمرار تعنت الرئيس الروسي.

وقد يلتقي وفد أوكراني المسؤولَين الأميركيين في أوروبا الأربعاء بعد هذه المحادثات، بحسب ما أفاد مصدر أوكراني.

ويتخوّف الأوروبيون من اتفاق بين واشنطن وموسكو على حساب أوكرانيا.